Tyle warta jest kadra Urbana! Wszystko policzyliśmy, pięć razy drożsi od Finów

"Gdyby liczyła się tylko forsa, o mistrzostwo świata walczyłyby pewnie Arabia Saudyjska z Kuwejtem, bo są najbogatsze" – mawiał legendarny Kazimierz Górski. Nie sposób jednak na pieniądze nie patrzeć. Wyselekcjonowani między słupki Drągowski, Mrozek, Grabara i Skorupski są warci połowę tego, co cała kadra Jacoba Friisa. Wyjściowa jedenastka, która ograła w Helsinkach reprezentację (prowadzącą jeszcze przez Michała Probierza) była warta niecałe 25 mln euro. Polacy? 121,5 mln euro (grając bez Roberta Lewandowskiego).

Czasy się jednak zmieniają, przede wszystkim płyną nieubłaganie. Co odczuwa rynek. I choć w Chorzowie kadra będzie straszyć "Lewym", to tym najdrożej wycenianym jest Jakub Kiwior (28 milionów euro), a za nim na liście jest Matty Cash (trzy miliony tańszy). Zestawiając to z dwoma "najdroższymi" Finami, to wygląda to blado: piłkarz Rangersów Oliver Antman jest do kupienia za 6 mln euro, a pomocnik Stade Rennais Glen Kamara wyceniany jest na 5 mln euro.

Finowie do najważniejszego meczu rywalizacji o przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku przystępują po meczu towarzyskim. Ekipę Suomi w Oslo na stadionie Ullevaal podejmowali Norwegowie. Swoją drogą też drożsi od Finów i... Polaków.

Serwis Transfermarkt wycenił kadrowiczów:

Bartłomiej Drągowski – około 3,00 mln €

Bartosz Mrozek – około 3,50 mln €

Kamil Grabara – około 14,00 mln €

Łukasz Skorupski – około 2,5 mln €

Jan Bednarek – 9 mln €

Tomasz Kędziora – 2,5 mln €

Arkadiusz Pyrka – 2mln €

Paweł Wszołek – 400 tys. €

Matty Cash – 25 mln €

Jakub Kiwior – 28 mln € (najdrożej wyceniany reprezentant Polski)

Przemysław Wiśniewski – 2 mln €

Jan Ziółkowski – 4 mln €

Przemysław Frankowski – 7 mln €

Jakub Kaminski – 5 mln €

Jakub Piotrowski – 4,5 mln €

Sebastian Szymański – 15 mln €

Piotr Zieliński – 10 mln €

Kamil Grosicki – 350 tys. €

Bartosz Kapustka – 1,5 mln €

Bartosz Slisz – 4 mln €

Nicola Zalewski – 10 mln €

Adam Buksa – 6 mln €

Krzysztof Piątek – 8,5 mln €

Robert Lewandowski – 12 mln €

Karol Świderski – 4,5 mln €

i Autor: SE/ Archiwum prywatne Pięciu najdroższych polskich i fińskich piłkarzy

Serwis Transfermarkt wycenił reprezentantów Finlandii: