Wyjątkowe sceny przy składaniu trumny Jacka Magiery. Racowisko, salwa honorowa i hymn Legii

Jacek Magiera został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Pogrzeb zmarłego trenera zgromadził tłumy, w tym najważniejsze postaci polskiej piłki.

Nie zabrakło także kibiców, między innymi Legii Warszawa, którzy upamiętnili Magierę, odpalając race przy składaniu trumny do grobu.

W tle leciał "Sen o Warszawie", a podniosły moment zwieńczyły gromkie brawa i salwa honorowa na cześć zmarłego.

Pogrzeb Jacka Magiery. Wyjątkowe sceny przy składaniu trumny

Uroczystości pogrzebowe zaczęły się od mszy świętej w intencji tragicznie zmarłego Jacka Magiery o godzinie 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Chwilę po 13 msza dobiegła końca, a zgromadzony tłum utworzył kondukt i wyruszył w kierunku Cmentarza Wojskowego na Powązkach, gdzie znajduje się miejsce spoczynku byłego piłkarza i trenera. Równo o 14:30 na cmentarzu rozpoczęła się jego ostatnia droga zwieńczona złożeniem trumny do grobu. Tym podniosłym chwilom towarzyszyła wyjątkowa oprawa.

Gdy kilka minut po godzinie 15 nadszedł moment złożenia trumny, licznie zgromadzeni kibice odpalili race. Z głośników wybrzmiał "Sen o Warszawie" Czesława Niemena - hymn Legii Warszawa, z którą przez 20 lat jako piłkarz i trener był związany Magiera. Gdy już ostatecznie spoczął, tłum zgotował gromkie brawa na jego cześć, a oddelegowani żołnierze wykonali salwę honorową.

Wśród żałobników żegnających zmarłego były największe postaci polskiej piłki - m.in. kapitan reprezentacji Robert Lewandowski, selekcjoner Jan Urban, prezes PZPN Cezary Kulesza, legendarny komentator Dariusz Szpakowski, a także wielu byłych i obecnych piłkarzy, którzy mieli styczność z powszechnie szanowanym Magierą.

To był człowiek, który potrafił zadzwonić i poprosić o modlitwę np. dla młodego zawodnika. Jego całym światem były dzieci i żona. Był inny, inaczej patrzył na ludzi. Mówił: "Piłkarzem będziesz 10 lat, ale człowiekiem będziesz całe życie". Jacek widział więcej, widział dalej. Zawsze nosił przy sobie różaniec, miał go też w kieszeni wtedy w parku we Wrocławiu - mówił ksiądz w trakcie pogrzebu.