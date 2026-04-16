Pogrzeb Jacka Magiery. Załamany Robert Lewandowski z żałobnikami maszeruje w kondukcie na cmentarz

Kondukt żałobny z ciałem Jacka Magiery wyruszył z Katedry Polowej WP na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

Wśród żałobników, którzy towarzyszą trenerowi w ostatniej drodze, jest kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski.

Liczną obecnością hołd oddają mu również inne gwiazdy sportu i telewizji, m.in. Dariusz Szpakowski i Rafał Maserak.

Po godzinie 13:00 zakończyła się msza święta żałobna w intencji tragicznie zmarłego Jacka Magiery. Tłum żałobników, który wypełnił Katedrę Polową Wojska Polskiego, uformował kondukt i w ciszy oraz skupieniu ruszył za trumną w kierunku Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Wśród nich jest kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Na jego twarzy widać ogromne poruszenie i smutek.

Tłum gwiazd towarzyszy Magierze w ostatniej drodze

Robert Lewandowski, idąc w kondukcie, oddaje hołd człowiekowi, który cieszył się ogromnym szacunkiem w całym środowisku sportowym. Jego obecność to symboliczny gest całej polskiej piłki, która pogrążyła się w żałobie. Obok kapitana kadry w ostatniej drodze Jackowi Magierze towarzyszą inne wielkie postacie. W marszu na cmentarz biorą udział m.in. legendarny komentator Dariusz Szpakowski, trener Jan Urban oraz byli i obecni piłkarze, jak Marek Jóźwiak, Piotr Włodarczyk, Michał Pazdan i Jakub Rzeźniczak.

Przeczytaj także: Poruszony Robert Lewandowski na pogrzebie Jacka Magiery. Kapitan reprezentacji Polski żegna trenera

W tłumie można było dostrzec również znanego tancerza Rafała Maseraka. Tak liczna obecność osób ze świata sportu i show-biznesu najlepiej świadczy o tym, jak cenioną i lubianą postacią był zmarły 49-latek.

Nagła śmierć, która wstrząsnęła Polską

Przypomnijmy, informacja o śmierci Jacka Magiery wstrząsnęła Polską w piątek, 10 kwietnia. Nic nie zapowiadało tragedii. 49-letni trener, znany ze swojego zdrowego trybu życia, jak co dzień wyszedł rano pobiegać. Podczas joggingu w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu nagle stracił przytomność. Mimo natychmiast podjętej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować.

Zobacz też: Pogrzeb Jacka Magiery. Słowa księdza wzruszyły żałobników [ZDJĘCIA]

Ceremonia pogrzebowa, podczas której Jacek Magiera spocznie na zawsze, rozpoczęła się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach o godzinie 14:30.

47