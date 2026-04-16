Emocjonalny wpis Zbigniewa Bońka tuż przed pogrzebem Jacka Magiery. Zwrócił się wprost do rodziny

Zbigniew Boniek, poruszony śmiercią Jacka Magiery, zamieścił osobisty wpis w mediach społecznościowych.

Były prezes PZPN zwrócił się bezpośrednio do żony i dzieci zmarłego trenera, wyrażając głębokie kondolencje.

Słowa Bońka podkreślają, jak wielką stratą dla polskiej piłki jest odejście Jacka Magiery.

Boniek zwrócił się do żony i dzieci. "Cały czas brak słów"

W czwartek rano, na kilka godzin przed rozpoczęciem uroczystości pogrzebowych, Zbigniew Boniek zamieścił na portalu X (dawniej Twitter) niezwykle osobisty wpis. Widać w nim, że mimo upływu dni, wciąż trudno mu pogodzić się z tragedią.

- Co tu powiedzieć? Cały czas brak słów na to co się wydarzyło. R.I.P Trenerze - napisał.

Najbardziej poruszająca jest jednak druga część jego wiadomości, w której zwrócił się bezpośrednio do rodziny zmarłego szkoleniowca.

- Szczere i głębokie kondolencje dla najbliższych, a przede wszystkim dla małżonki Magdy i Małgosi z Jankiem. Dzisiaj dzień żałoby – dodał Boniek, w osobistych słowach wspierając żonę i dzieci Jacka Magiery.

Ostatnie pożegnanie w Warszawie. Tak wyglądają uroczystości

Uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery rozpoczną się w czwartek o godzinie 12:00 mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Następnie, o godzinie 14:30, kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie odbędzie się ceremonia pogrzebowa. W ostatniej drodze trenerowi towarzyszą tłumy – rodzina, przyjaciele, ludzie ze świata sportu i kibice.

Jacek Magiera zmarł nagle w wieku 49 lat, zasłabł podczas treningu biegowego we Wrocławiu. Jego śmierć wstrząsnęła całym środowiskiem, a gesty takie jak ten ze strony Zbigniewa Bońka pokazują, jak wielką i szanowaną postacią był w polskiej piłce.

Co tu powiedzieć? Cały czas brak słów na to co się wydarzyło. R.I.P Trenerze Ps. Szczere i głębokie kondolencje dla najbliższych a przede wszystkim dla małżonki Magdy i Małgosi z Jankiem. Dzisiaj dzień żałoby ❤️❤️ pic.twitter.com/5Em20QOXUx— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) April 16, 2026

