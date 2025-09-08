Zbigniew Boniek wypowiedział się o Lewandowskim po Polska - Finlandia. Zaczął grzmieć o skandalu

Polska – Finlandia: Lewandowski z golem w 160. meczu

Dla Roberta Lewandowskiego mecz Polska – Finlandia był nie tylko kolejnym występem, ale także następnym meczem po symbolicznym powrocie do drużyny po krótkiej przerwie spowodowanej zamieszaniem wokół odebrania mu opaski kapitańskiej. Nowy selekcjoner Jan Urban przywrócił mu rolę lidera kadry, a sam zawodnik ponownie stanął na czele zespołu. Choć tym razem nie zdobył gola, jego obecność na boisku była zauważalna – kilkakrotnie brał udział w akcjach ofensywnych, a jego doświadczenie i sposób organizowania gry w ataku były widoczne przez całe spotkanie.

Polacy rozpoczęli mecz od mocnych ataków, a Lewandowski od pierwszych minut starał się łączyć grę ofensywną z rolą podpowiadającego młodszym kolegom. Gole dla reprezentacji zdobyli jednak inni zawodnicy, a sam kapitan ograniczył się do asyst i rozgrywania piłki. Zwycięstwo 3:1 z wymagającym rywalem pozwoliło utrzymać dobrą passę spotkań po lipcowej zmianie trenera.

Jan Tomaszewski po Polska – Finlandia. Wygraliśmy, ale czy jest się z czego cieszyć? [LIVE].

160. występ Lewandowskiego to wydarzenie historyczne w dziejach polskiej piłki. Nikt wcześniej nie zbliżył się do takiego wyniku – drugi w klasyfikacji Kamil Glik ma ponad 40 spotkań mniej. Dla porównania, w światowej czołówce rekordzistą pozostaje Cristiano Ronaldo z 222 występami w drużynie Portugalii.

Niedzielne spotkanie z Finlandią było więc nie tylko sprawdzianem formy reprezentacji przed kolejnymi wyzwaniami, ale także piłkarskim świętem z okazji jubileuszu zawodnika, który od blisko dwóch dekad wyznacza standardy w polskim futbolu.

Zbigniew Boniek o Lewandowskim: To byłby skandal!

Zbigniew Boniek w rozmowie z „Prawdą Futbolu” opowiedział o tym, co myśli o powrocie Roberta Lewandowskiego i momentalnie zwrócił uwagę na jedną, bardzo ważną rzecz, która mogła umknąć wielu osobom.

- Lewandowski nie będzie nigdy młodszy, tylko zawsze cały czas coraz starszy. Natomiast doświadczenie, umiejętność wykorzystania dobrej sytuacji zostanie mu jeszcze długo, długo, długo. Nie oczekujmy, że Lewy będzie robił te same rzeczy pod względem wydolności, biegania, przesuwania się. Lewandowski, niech sobie wszyscy wbiją w głowy, jest problemem dla przeciwników. Nie może być problemem dla nas, bo to byłby po prostu skandal – przyznał wprost.