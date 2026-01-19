Złe wieści dla kadry Jana Urbana. Ogłosili to publicznie. Kolejny spadek...

Spadek Polski w rankingu FIFA. Znowu w dół!

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) opublikowała pierwszy w tym roku ranking reprezentacji narodowych. Niestety, dla polskich kibiców i selekcjonera Jana Urbana nie przyniósł on dobrych wiadomości. Biało-Czerwoni zanotowali spadek i wypadli poza czołową trzydziestkę świata.

W porównaniu do poprzedniego notowania z 22 grudnia, Polacy osunęli się z 31. na 34. pozycję. To kontynuacja tendencji spadkowej, która z pewnością nie poprawia nastrojów przed kluczowymi meczami o "być albo nie być" na Mistrzostwach Świata.

Na szczycie rankingu bez zmian – od września liderem pozostaje Hiszpania. Za plecami "La Furia Roja" plasują się mistrzowie świata – Argentyńczycy, a podium zamykają wicemistrzowie globu – Francuzi.

Ciekawą roszadę odnotowano w czołowej dziesiątce. Mimo porażki w niedzielnym finale Pucharu Narodów Afryki (0:1 z Senegalem po dogrywce), reprezentacja Maroka awansowała z 11. na 8. miejsce, potwierdzając swoją przynależność do światowej elity.

Ranking FIFA: Miejsca rywali Polaków w barażach i grupie MŚ

Dla Jana Urbana najważniejszą lekturą jest jednak analiza pozycji rywali w marcowych barażach. Półfinałowy przeciwnik Polaków, Albania, znajduje się na odległej, 63. pozycji. Teoretycznie stawia to Biało-Czerwonych w roli faworyta. Schody mogą zacząć się jednak w decydującym starciu.

Jeśli Polacy pokonają Albańczyków, w finale baraży zmierzą się ze zwycięzcą pary Ukraina – Szwecja. Tutaj liczby są bezlitosne Ukraina zajmuje 30. miejsce (czyli jest notowana wyżej od Polski), a Szwecja plasuje się na 42. pozycji.

FIFA przy okazji analizuje też potencjalnych rywali grupowych na samym mundialu. Jeśli kadra Urbana przebrnie przez barażowe sito, w USA, Kanadzie i Meksyku może trafić m.in. na Holandię. "Oranje" utrzymują wysoką, 7. lokatę. Inni potencjalni przeciwnicy z koszyków to Japonia (19. miejsce) oraz Tunezja (47. miejsce).Na razie jednak celem numer jeden jest marzec i poprawa gry, która pozwoli nie tylko awansować na turniej, ale i odrobić straty w światowym rankingu.