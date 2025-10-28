Tragiczny wypadek gwiazdy Interu Mediolan. Nie żyje jedna osoba!

Josep Martinez miał wypadek w prowincji Como na północy Włoch

Bramkarz Interu Mediolan potrącił mężczyznę, który poruszał się na wózku inwalidzkim

Golkiper próbował udzielić mu pomocy, ale życia 81-latka nie udało się uratować

Tragiczny wypadek gwiazdy Interu. 81-latek nie żyje

Hiszpański bramkarz Interu Mediolan Josep Martinez śmiertelnie potrącił samochodem mężczyznę poruszającego się na elektrycznym wózku inwalidzkim – poinformowały we wtorek włoskie media. Do wypadku doszło rano w prowincji Como na północy Włoch.

Według ustaleń policji, wózek inwalidzki miał zjechać z drogi rowerowej na jezdnię, co doprowadziło do zderzenia. Okoliczności zdarzenia są nadal badane. „Martinez zatrzymał samochód, aby pomóc mężczyźnie, który jednak zmarł, zanim przyjechała karetka” – przekazała policja w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reuters.

Inter Mediolan odwołał trening po tragicznym wypadku bramkarza

Klub z Lombardii podjął pierwsze decyzje po tragicznym wypadku. W związku z tragicznym zderzeniem Inter Mediolan odwołał zaplanowaną na wtorek konferencję prasową przed środowym meczem Serie A z Fiorentiną.

27-letni Josep Martinez ma za sobą jeden występ w reprezentacji Hiszpanii. Do Interu trafił w 2023 roku z Genoi, rozgrywając dotąd 12 spotkań w barwach mediolańskiego klubu. Josep Martinez pierwsze kroki w futbolu stawiał w szkółce Barcelony, skąd trafił do Las Palmas. Reprezentował też barwy RB Lipsk, Genoi, a obecnie gra na San Siro.