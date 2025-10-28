Fani futbolu zastanawiają się, czy Leo Messi wystąpi na Mistrzostwach Świata 2026.

Mimo zbliżających się 39 lat, argentyński kapitan poważnie rozważa udział w turnieju, pod warunkiem utrzymania najwyższej formy.

Messi podkreśla, że jego decyzja zależy od możliwości realnego wzmocnienia drużyny i walki o obronę tytułu.

Czy legenda futbolu ustanowi nowy rekord i zagra na swoim szóstym mundialu? Sprawdź, co go motywuje!

Czy zobaczymy jeszcze Leo Messiego na mistrzostwach świata? To pytanie zadają sobie kibice na całym świecie od momentu, gdy Argentyńczyk wzniósł w górę puchar za triumf w Katarze. W rozmowie ze stacją NBC dał fanom ogromną nadzieję. Mimo 38 lat na karku, legenda futbolu poważnie myśli o występie na mundialu 2026.

Messi myśli o przyszłorocznym mundialu

- To zawsze coś niezwykłego wziąć udział w mistrzostwach świata, dlatego bardzo tego chcę - zadeklarował kapitan reprezentacji Argentyny w rozmowie ze stacją NBC, cytowany przez PAP.

Podchodzi jednak do tematu bardzo realistycznie. Doskonale zdaje sobie sprawę, że w trakcie turnieju będzie miał już 39 lat, a gra na najwyższym poziomie wymaga stuprocentowego przygotowania. Messi nie chce jechać na mundial tylko ze względu na swoje nazwisko. Jego celem jest realne wzmocnienie drużyny w walce o obronę tytułu.

- Zamierzam sprawdzić, czy nadal będę w stanie dać z siebie 100 procent. Tylko jeśli będę mógł pomóc drużynie, mój występ na mundialu ma sens - podkreślił Messi.

Argentyńczyk błyszczy w MLS. Celuje w mistrzostwo

Ostateczna decyzja o ewentualnej grze na mistrzostwach świata będzie zależała od najbliższych miesięcy. Messi zapowiedział, że po wznowieniu treningów będzie codziennie monitorował swój stan zdrowia i formę sportową. Jego dyspozycja w klubie, Interze Miami, może napawać kibiców ogromnym optymizmem. Argentyńczyk w sezonie zasadniczym został królem strzelców MLS.

Teraz jego głównym celem jest poprowadzenie drużyny z Florydy do mistrzostwa. Niedawne przedłużenie kontraktu z klubem aż do 2028 roku jasno pokazuje, że Messi wciąż czuje głód gry i jest gotowy na kolejne wyzwania na najwyższym poziomie. Jeśli ostatecznie zdecyduje się na grę w przyszłorocznym mundialu, będzie to jego szósty taki turniej w karierze, co stanowiłoby rekord w historii futbolu.

