Christian Eriksen zasłabł jak na Euro. Pilna wiadomość od lekarza! Piłkarz też przemówił

Christian Eriksen zasłabł na boisku w trakcie niedzielnego meczu Dania - Ukraina.

Dramatyczne chwile do złudzenia przypominały te z Euro 2020, gdy Duńczyk był reanimowany na murawie.

Najnowszy komunikat lekarza reprezentacji Danii i samego piłkarza pozwala jednak odetchnąć z ulgą.

Christian Eriksen znów zasłabł na boisku. Noc spędził w szpitalu

W czerwcu 2021 roku cały piłkarski świat trzymał kciuki za Christiana Eriksena. Duński piłkarz zasłabł w czasie meczu Euro 2020 z Finlandią i był reanimowany na murawie. Na szczęście udało się go uratować, trafił do szpitala i wszczepiono mu później kardiowerter-defibrylator. Po kilku miesiącach wrócił do zdrowia i gry w piłkę, by w kolejnych latach reprezentować barwy m.in. Manchesteru United i VfL Wolfsburg. Pięć lat od dramatycznych chwil z Euro wydarzyło się jednak niemalże to samo w czasie niedzielnego meczu towarzyskiego Dania - Ukraina.

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34-letni Eriksen zasłabł w trakcie drugiej połowy. Upadł na murawę w 65. minucie spotkania w Odense, przy stanie 2:1 dla gospodarzy. Na zdjęciach widać, że chwilę wcześniej trzymał się za klatkę piersiową. Po akcji służb zawodnik szybko odzyskał przytomność, zszedł z boiska o własnych siłach, ale spotkanie i tak przedwcześnie zakończono. Pomocnik trafił z kolei karetką do szpitala, gdzie spędził noc.

"Rozmawiałem z Christianem rano i czuje się dobrze. Jest z rodziną i w dobrym nastroju. Oczekuje się, że wkrótce zostanie wypisany ze szpitala i będzie mógł wrócić do domu" – poinformował w poniedziałek lekarz reprezentacji Danii Morten Boesen, cytowany w komunikacie tamtejszej federacji (DBU).

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🚨 ‼️ W 65. minucie towarzyskiego meczu Dania – Ukraina Christian Eriksen złapał się za serce i nagle upadł na murawę. Według najnowszych informacji zawodnik jest obecnie przytomny w karetce.Wracaj do zdrowia! 💪 Źródło: Icaro Cruz (X) pic.twitter.com/1tWVZLJilb— Kamil Pawelczyk - Transfery Piłkarskie Oficjalnie (@pawelczyk_tpo) June 7, 2026

Eriksen zabrał głos po zasłabnięciu w meczu z Ukrainą

Kilka godzin później do kibiców zwrócił się także sam Eriksen. W mediach społecznościowych wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że ta sytuacja różni się od zdarzenia z 2021 roku.

"Jestem już w domu z rodziną. Czuję się dobrze i już rozpoczął się mój powrót do zdrowia. Jestem wdzięczny za pomoc i wsparcie wszystkim piłkarzom i służbom medycznym na boisku, a także lekarzom, którzy dbali o moje serce przez te lata. Dzięki nim mój kardiowerter zadziałał właśnie tak, jak powinien: ochronił mnie, gdy tego potrzebowałem" - przekazał duński piłkarz.

Christian Eriksen released a statement saying this situation was different from what happened in 2021.For now, his focus is on recovering, spending time with his family, going on vacation and playing football with his children ❤️🙏 pic.twitter.com/Z5rM6EPl1k— ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2026