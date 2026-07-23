Szok! Ukraińcy opuszczają Polskę. Nagła decyzja, wybrali nowy "dom"

Po latach gościny na polskich stadionach, reprezentacja Ukrainy podjęła zaskakującą decyzję o zmianie "domu" dla swoich meczów.

Ukraińska Federacja Piłki Nożnej oficjalnie ogłosiła, że Słowacja będzie nową bazą dla kadry narodowej podczas Ligi Narodów 2026/2027.

Dowiedz się, dlaczego ta strategiczna zmiana zaskoczyła kibiców i jakie konsekwencje może mieć dla ukraińskiej drużyny.

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Decyzja, która z pewnością zdziwi wielu fanów nad Wisłą, została już oficjalnie ogłoszona. Nowym "domem" dla ukraińskiej kadry na czas rozgrywek Ligi Narodów w sezonie 2026/2027 będzie Słowacja. Informację tę potwierdził Ukraiński Związek Piłki Nożnej (UAF), o czym jako pierwszy poinformował tamtejszy serwis blik.ua.

- Reprezentacja Ukrainy oficjalnie rozegra swoje mecze domowe Ligi Narodów 2026 na Słowacji - czytamy w komunikacie biura prasowego UAF, cytowanym przez portal.

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Jak dodano, komitet wykonawczy federacji formalnie zatwierdził już miejsce rozgrywania spotkań na trzecią i czwartą rundę rozgrywek. Oznacza to, że kluczowe mecze z Irlandią Północną i Węgrami odbędą się właśnie na słowackiej ziemi. To strategiczna zmiana, która może wpłynąć na logistykę i wsparcie, jakie otrzyma drużyna.

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Ukraińskich kibiców już teraz elektryzuje nadchodzący kalendarz i rywale, z jakimi przyjdzie się zmierzyć ukraińskiej drużynie. Grupa jest niezwykle wymagająca, a emocji z pewnością nie zabraknie. Szczególnie ciekawie zapowiadają się starcia z Węgrami, które ze względu na bliskość geograficzną mogą przyciągnąć na trybuny rzesze kibiców obu nacji. Z kolei rywalizacja z Gruzją, rewelacją i debiutantem na Euro 2024, to zapowiedź technicznego, pełnego pasji futbolu. Starcia z Irlandią Północną to z kolei gwarancja twardej, fizycznej gry w brytyjskim stylu.

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JAN TOMASZEWSKI PRZED FINAŁEM MUNDIALU!