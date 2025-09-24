To była deklasacja. Mirosław w 1/8 finału pokonała Japonkę Ren Koyamatsu, a w kolejnych rundach odprawiła z kwitkiem trzy Chinki. W ćwierćfinale okazała się lepsza od Shaoqin Zhang, w półfinale od Yafei Zhou, a w wielkim finale od Lijuan Deng. Co więcej w decydującej batalii o złoto wynikiem 6.03 sek poprawiła własny rekord świata z ubiegłorocznych igrzysk w Paryżu (6,06 sek)! Według oficjalnych danych Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej (IFSC) Mirosław zarobiła za złoto 7 tys. 380 euro, czyli niespełna 32 tys. złotych.

Aleksandra Mirosław mistrzynią świata we wspinaczce sportowej na czas. W finale pobiła własny rekord globu

Mirosław znakomicie zaprezentowała się już w eliminacjach, podczas których również zdecydowanie najszybsza. Polka w obu biegach uzyskała wyraźnie najlepsze czasy - 6,083 i 6,149. Druga była srebrna medalistka paryskich igrzysk Deng (wolniejsza od Polki o 0,4 sek), a trzecia Koreanka Jimin Jeong.

Aleksandra Mirosław zaszalała w prześwitującej sukience. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Wow!

Mirosław, obecnie czwarta w rankingu Pucharu Świata (wygrała na Bali i Chamonix), przygotowywała się do najważniejszych zawodów w sezonie w Hiszpanii. Dla Polki to już szósty medal mistrzostw świata - wcześniej dwa razy zdobyła złoto (2018 i 2019) i trzy razy brąz (2014, 2021 i 2023). W dorobku ma także złoto igrzysk olimpijskich (2024) oraz cztery krążki mistrzostw Europy (złoto w 2019, 2022 i 2025 oraz srebro w 2013).

Takie mieszkanie otrzyma Aleksandra Mirosław! Szok, posiadłość warta fortunę. Tak nagrodzona zostanie mistrzyni olimpijska z Paryża

Quiz. Polscy medaliści Igrzysk Olimpijskich. Czy rozpoznasz ich po zdjęciach? Pytanie 1 z 15 Kto znajduje się na tym zdjęciu? Leszek Blanik Tadeusz Michalik Szymon Kołecki Następne pytanie