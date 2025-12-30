Krzysztof Ratajski - Luke Woodhouse NA ŻYWO. Oglądaj mecz Polaka o ćwierćfinał MŚ w darcie! [TRANSMISJA]

Mecz Krzysztof Ratajski - Luke Woodhouse w 1/8 finału MŚ otworzy popołudniową sesję zmagań we wtorek, 30 grudnia, o godzinie 13:40 czasu polskiego. Jest to ostatni dzień rywalizacji na mistrzostwach świata PDC w tym roku. Sylwester jest dniem wolnym, a darterzy wrócą do akcji już w nowym roku - 1 stycznia. Mamy nadzieję, że w gronie ćwierćfinalistów znajdzie się także Ratajski, który od początku turnieju prezentuje naprawdę dobrą formę.

Ratajski - Woodhouse na żywo. Transmisja live z meczu Polaka na MŚ w darcie

Najlepszy polski darter rozpoczął MŚ od pewnego zwycięstwa 3:0 z niewygodnym Alexisem Toylo z Filipin. W drugiej rundzie po bardzo dobrym meczu Ratajski wyeliminował rozstawionego z "24" Ryana Joyce'a (3:1). Prawdziwym horrorem było starcie 1/16 finału z Wesleyem Plaisierem. Holender w meczu do 4 setów prowadził już 3:1 i miał nawet lotki meczowe, ale w kluczowym momencie zaczął się mylić. Ratajski zachował więcej spokoju i po fantastycznym comebacku wygrał 4:3, meldując się w 1/8 finału MŚ.

Rywalem Polaka w walce o ćwierćfinał jest rozstawiony z "25" Luke Woodhouse. Anglik w drodze do 1/8 finału pokonał Chorwata Borisa Krcmara (3:1), Niemca Maxa Hoppa (3:0) i rodaka Andrew Gildinga (4:1). W żadnym z tych meczów nie zaprezentował jednak poziomu nieosiągalnego dla "Polskiego Orła" i to Ratajski jest nieznacznym faworytem w ich pojedynku. A gra toczy się o naprawdę wysoką stawkę, bo na zwycięzcę w ćwierćfinale czeka już najlepszy darter świata i obrońca tytułu MŚ - genialny Luke Littler. Wierzymy, że 1 stycznia w hitowym meczu jego rywalem będzie Polak, dla którego byłby to drugi ćwierćfinał w karierze po mistrzostwach świata z 2021 roku.