Myśleliście, że dart to jakaś zabawa w rzutki? To spójrzcie, jaką forsę zgarnął Krzysztof Ratajski

Krzysztof Ratajski, "Polski Orzeł", awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata w darcie, co jest jego ogromnym sukcesem.

Dzięki temu osiągnięciu Ratajski zarobił już znaczną kwotę, która może jeszcze znacznie wzrosnąć.

Sprawdź, ile dokładnie zarobił polski darter i jak wysokie nagrody czekają na niego w kolejnych etapach turnieju!

Krzysztof Ratajski w ćwierćfinale MŚ w darcie. Wiele osób niepoważnie traktuje tę dyscyplinę sportu

Krzysztof Ratajski idzie jak burza w mistrzostwach świata w darcie. "Polski Orzeł" dofrunął już do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z zawodnikiem z absolutnego topu - 18-letnim Lukiem Littlerem, który broni trofeum. W 1/8 finału Ratajski pokonał Luke'a Woodhouse'a 4:2, a wcześniej - po niezwykle zaciętym boju - wygrał z Holendrem Wesleyem Plaisierem 4:3. Dzięki sukcesom naszego zawodnika dart w Polsce zyskuje popularność, ale - mimo to - wiele osób nadal niepoważnie traktuje tę dyscyplinę sportu i nazywa ją "rzutkami" albo "lotkami". Ci, którzy drwią z darta, pewnie inaczej podejdą do tego sportu, gdy dowiedzą się, ile Krzysztof Ratajski zarobił w trwających mistrzostwach świata. Zdecydowanie nie są to drobniaki. A przecież może jeszcze wzbogacić się o znacznie większą kwotę!

Nie do wiary, kim jest żona Krzysztofa Ratajskiego. Absolutna legenda, prawdziwa mistrzyni!

Tyle już zarobił Krzysztof Ratajski na MŚ w darcie. Może zgarnąć znacznie więcej

Jak podaje portal Sport.pl, za awans do 1/8 finału MŚ w darcie "Polski Orzeł" zainkasował 60 tys. funtów brytyjskich, czyli około 290 tys. złotych. Wejście do ćwierćfinału znacznie zwiększyło zarobek. Krzysztof Ratajski już zapewnił sobie 100 tys. funtów, czyli ponad 480 tys. złotych. To ogromne pieniądze jak na granie w "lotki" czy "rzutki", ale mogą one być jeszcze większe. I to znacznie. Za awans do półfinału polski darter otrzyma 200 tys. funtów. A jeśli dojdzie do finału, na jego konto wpłynie aż 500 tysięcy. Za zwycięstwo na mistrzostwach świata przewidziana jest nagroda w wysokości miliona funtów, czyli ponad 4,8 mln złotych! Jak widać jeden turniej może ustawić Krzysztofa Ratajskiego i jego rodzinę do końca życia. W nowy roku "Polski Orzeł" może wejść jako milioner. Swoje spotkanie ćwierćfinałowe rozegra 1 stycznia. Dzień później odbędą się półfinały. Finał mistrzostw świata w darcie zaplanowany jest na 3 stycznia.

W galerii prezentujemy zdjęcia Krzysztofa Ratajskiego i jego żony, która jest pięciokrotną mistrzynią polski w darcie

Sonda Czy dart to poważna dyscyplina sportu? Tak Nie Trudno powiedzieć