Kamena Rally Team pojedzie w Rajdzie Dakar legendarnym DAF-em BULL

Spektakularna premiera

Oficjalna premiera pojazdu odbyła się na lotnisku w podpoznańskim Kąkolewie i była spektakularna. Helikopter, formacja Żelaznych i samolot F16 Tiger Demo Team zapewnili niesamowitą, lotniczą oprawę wydarzenia. To było widowisko, które pokazało, że wielkopolski zespół Kamena Rally Team wchodzi w projekt Dakar Classic z wielkim rozmachem i dbałością o każdy szczegół.

„Jesteśmy podekscytowani. Czekaliśmy na ten moment bardzo długo. Teraz wreszcie możemy spełnić jedno z największych naszych marzeń. Sportowo byliśmy gotowi już wcześniej, ale start w Dakarze to bardzo złożony projekt. Dzięki dużej grupie sponsorów i przyjaciół, którzy się w to zaangażowali możemy teraz się tego podjąć” – mówi Tomasz Białkowski, kierowca Kamena Rally Team.

Czytaj także: O zmęczeniu, niebezpieczeństwach i wyzwaniach na Rajdzie Dakar. „Nie jesteś w stanie się na to przygotować” [WYWIAD]

Chociaż Kamena Rally Team to w świecie rajdów cross-country zespół doskonale znany i utytułowany, to pojazd, którym pojedzie w Rajdzie Dakar jest dużą niespodzianką. Sukcesy w postaci m.in. zdobycia Pucharu Europy European Baja Cup 2025, czy ukończenia jako pierwsza polska załoga rajdu Baja 1000 w Meksyku duet Białkowski/Baśkiewicz odniósł za sterami pojazdów Can-Am Maverick X3. W Dakarze postawił na ciężarówkę DAF BULL.

Pojazd – legenda z dwoma sercami

DAF BULL to unikatowa ciężarówka, której historia sięga lat 80-tych, kiedy to holenderski zespół DAF Truck Team zaskoczył świat innowacyjną konstrukcją 4x4 napędzaną przez dwa potężne motory. Dziś pojazd ten wraca na trasy, aby przypomnieć o złotej erze Dakaru.

„To jest rajdowa bestia z dwoma silnikami, które razem generują ogromną moc i zapewniają niezrównane możliwości terenowe. Powstała z myślą o ekstremalnych warunkach pustynnych, a przecież z takimi będziemy w Dakarze się mierzyć. Czujemy dużą ekscytację, bo to dla nas ogromne wyzwanie. Pojazd dużo większy, cięższy, z zupełnie innymi parametrami. Kochamy wyzwania, wspólna pracę, wiemy, że czas przygotowań będzie bardzo wymagający. Nasze bogate rajdowe doświadczenie na pewno będzie bardzo pomocne” – zapewnia Dariusz Baśkiewicz.

DAF BULL dwusilnikowy zapisał się w historii jako symbol odwagi i inżynieryjnej fantazji. Dzięki dwóm jednostkom napędowym kierowcy mieli do dyspozycji moc, o jakiej inne zespoły mogły tylko marzyć. Eksperymentalna konstrukcja wielokrotnie sięgała podium, zawsze budząc ogromne emocje i pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych maszyn w dziejach Dakaru. Kamena Rally Team postanowił przywrócić ten mit do życia, tworząc unikalny projekt sportowo-historyczny.

Nowe wyzwanie i Dakar Studio

Rajd Dakar Classic 2026 odbędzie się tradycyjnie w styczniu w Arabii Saudyjskiej. To wydarzenie niezwykle prestiżowe wykraczające poza ramy sportu. Tak też traktuje go Kamena Rally Team. Zespół zapowiedział uruchomienie telewizyjnego Studia Dakar, które każdego dnia będzie dostarczało najświeższych informacji, relacji zza kulis i materiałów wideo prosto z Arabii Saudyjskiej. To wyjątkowa okazja, by polscy kibice mogli śledzić zmagania na bieżąco, niemal tak, jakby sami byli na trasie.

„Mamy świadomość jak duże jest zainteresowanie Dakarem, dlatego do realizacji tego projektu chcemy podejść profesjonalnie. Chcemy, aby polscy kibice mogli przeżywać tę przygodę razem z nami, chcemy być dla nich i bliski nich. Mamy plan jak to zrobić” – mówi Dariusz Baśkiewicz.

Baja Poland – próba generalna

Zanim jednak ciężarówka wyruszy na saudyjskie wydmy, zespół pojawi się na Baja Poland. Ten start będzie kluczowym etapem przygotowań – testem możliwości DAF-a BULL, sprawdzianem logistyki i zgrania całej ekipy.