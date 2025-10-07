Nie żyje 20-letnia mistrzyni z Ukrainy. Niespodziewana i nagła śmierć

Mateusz Sobiecki
2025-10-07 20:06

Wielki smutek obiegł całą rodzinę ukraińskiego sportu. Pogrążeni w żałobie opłakują śmierć mistrzyni kraju w gimnastyce sportowej Jelizawiety Chorowinkiny. Zawodniczka była mistrzynią Ukrainy. Niestety, młoda zawodniczka zmarła w wieku 20 lat. O tragedii poinformował Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy.

Jelizawieta Chorwinkina

Autor: Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy/ Facebook Jelizawieta Chorwinkina
  • Jelizawieta Chorwinkina, utalentowana 20-letnia, była mistrzynią Ukrainy
  • Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy poinformował o tragicznej śmierci
  • Informacja wstrząsnęła innymi sportowcami, znajomymi, kolegami czy trenerami

Nie żyje Jelizawieta Chorowinkina. Miała 20 lat

Ogromna tragedia dotknęła całą rodzinę ukraińskiego sportu, która pogrążyła się w żałobie. Nie żyje młoda i niezwykle utalentowana gimnastyczka sportowa Jelizawieta Chorowinkina. Ukrainka w młodym wieku osiągała już niesamowite sukcesy – nie tylko na arenie krajowej, ale także międzynarodowej. Niestety, jej świetnie zapowiadająca kariera została przerwana w tragicznych okolicznościach.

Informacja o jej śmierci została przekazana przez Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu Ukrainy. W obszernym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych pożegnano Jelizawietę Chorowinkinę.

- Pamiętamy Lisę jako miłą i szczerą osobę, która promieniowała ciepłem i inspiracją. Była nie tylko doskonałą i pilną studentką, ale także prawdziwą fanką swojej dyscypliny - gimnastyki. Jej miłość do sportu, wytrwałość i szczerość były odczuwane w każdym ruchu, każdym słowie, każdym uśmiechu – napisano.

Poruszające słowa po śmierci utalentowanej gimnastyczki

W dalszej części wpisu pożegnano utalentowaną 20-latkę. Przypomniano, jak bardzo oddana była swojej ukochanej dyscyplinie sportu i jak wiele motywacji dawała innym sportowcom.

- Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach - przykład umysłu, piękna, ciężkiej pracy i szczerej miłości do życia – dodano.

Nie ujawniono okoliczności śmierci młodziutkiej zawodniczki, która została pożegnana w wielu wpisach i komentarzach bliskich, znajomych i kolegów z drużyny.

