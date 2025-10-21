Nie żyje arcymistrz! Nagła śmierć Daniela Naroditsky'ego. Miał 29 lat

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-10-21 10:14

Ogromna tragedia obiegła świat szachów. Społeczność tej dyscypliny sportowej pogrążyła się w żałobie po nagłej i niespodziewanej śmierci Daniela Naroditsky'ego, 29-letniego arcymistrza szachowego. Przyczyna jego śmierci nie została ujawniona.

Świeczka

i

Autor: Pixabay.com
  • Nie żyje Daniel Naroditsky, arcymistrz szachowy
  • Rodzina szachów pogrążyła się w żałobie po jego nagłej i niespodziewanej śmierci
  • Przyczyna jego śmierci nie została ujawniona

Nie żyje Daniel Naroditsky. Miał 29 lat

Zmarł amerykański arcymistrz szachowy Daniel Naroditsky. Miał 29 lat. O jego śmierci poinformował Charlotte Chess Center, powołując się na rodzinę zawodnika. Przyczyna zgonu nie została ujawniona.

Naroditsky był jednym z najbardziej rozpoznawalnych młodych arcymistrzów w USA. Tytuł zdobył w wieku zaledwie 18 lat. Poza rywalizacją na turniejach zajmował się szkoleniem i komentowaniem partii. Był także autorem licznych publikacji o szachach oraz popularnym twórcą internetowym — jego kanał na YouTube śledziło prawie pół miliona osób.

Największy problem Igi Świątek. Ten facet przejrzał ją na wylot

Szachowe Mistrzostwa Oświaty w Siedlcach
42 zdjęcia

Śmierć przerwała świetnie rozwijającą się karierę szachisty

- Był utalentowanym szachistą, komentatorem i nauczycielem. FIDE składa najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim Daniela – przekazała Międzynarodowa Federacja Szachowa na platformie X.

Kariera Naroditsky’ego rozwijała się błyskawicznie. Już w wieku 12 lat został mistrzem świata w swojej kategorii wiekowej, a w 2010 roku zajął drugie miejsce w US Open. Trzy lata później sięgnął po tytuł mistrza USA juniorów. Jego najwyższy ranking FIDE w szachach klasycznych wyniósł 2647 punktów. Startował także w mistrzostwach świata w szachach szybkich i błyskawicznych.

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica!
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która przez lata dzierżyła rekord Polski w biegu na 400 m to...
Irena Szewińska
Super Sport SE Google News
SZACHY