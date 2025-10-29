Nie żyje znany dziennikarz. Bogdan Nather miał 64 lata. Pracował w „Sporcie” 40 lat

Nie żyje dziennikarz „Sportu” Bogdan Nather. Miał 64 lata

Smutne wieści obiegły środowisko sportowe. W wieku 64 lat zmarł Bogdan Nather, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy katowickiego „Sportu”. Przez prawie cztery dekady relacjonował najważniejsze wydarzenia sportowe z Jastrzębia-Zdroju i całego Śląska. Informację o jego śmierci przekazała redakcja „Sportu” w mediach społecznościowych.

W wieku 64 lat, po kilkumiesięcznej ciężkiej chorobie zmarł nasz dziennikarz Bogdan Nather. W "Sporcie" pracował od 1985 roku. Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia – czytamy na profilu „X” katowickiego „Sportu”.

Bogdan Nather pracował 40 lat w „Sporcie”

Bogdan Nather rozpoczął swoją przygodę ze „Sportem” w 1985 roku Był nie tylko znakomitym piórem, ale i człowiekiem z ogromnym sercem do sportu. Jak wspominają jego współpracownicy, Nather był „kopalnią anegdot” i człowiekiem, który potrafił zamienić nawet lokalny mecz w wielką opowieść o pasji, rywalizacji i emocjach.

Jego odejście to ogromna strata nie tylko dla redakcji „Sportu”, ale i dla całego śląskiego środowiska sportowego.

Pogrzeb Świętej Pamięci Bogdana Nathera odbędzie się w piątek, 31 października. Msza Święta zostanie odprawiona w kościele pw. NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju o godzinie 10.00 – poinformował „Sport”.