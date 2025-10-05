Ogromny sukces polskiej paralimpijki! Barbara Moskal obroniła tytuł mistrzyni Europy

Barbara Moskal podwójną mistrzynią Europy! Wygrała indywidualnie i drużynowo

Barbara Moskal pokazała to jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w parastrzelectwie. Nasza reprezentantka zdobyła podwójne złoto mistrzostw Europy (indywidualnie oraz drużynowo) w 2022 roku we francuskim Chateauroux, a co więcej, w obu finałach zostały pobite rekordy świata! Sukces ten niemalpowtórzyła w 2024 roku w Grenadzie – znów była najlepsza indywidualnie i drużynowo i znów pobiła rekord świata. Teraz Barbara Moskal obroniła tytuł mistrzyni Europy na zawodach rozgrywanych w chorwackim Osijeku. – Porywający finał w Osijeku! Barbara Helena Moskal utrzymała nerwy na wodzy i obroniła swój tytuł mistrzyni Europy z Grenady 2024 – Napisano na profilu międzynarodowej federacji parastrzeleckiej. – Legenda tego sportu – dodano w kolejnym wpisie. Co więcej, drużyna również stanęła na najwyższym stopniu podium! – W klasyfikacji zespołowej nasza drużyna stanęła na najwyższym stopniu podium: Barbara Moskal, Katarzyna Orzechowska, Barbara Matyka. Łączny wynik konkurencji 1619.8 pkt. Nasze zawodniczki pokonały reprezentacje Chorwacji i Finlandii – przekazał Polski Związek Strzelectwa Sportowego na Facebooku.

Barbara Moskal startuje w parastrzelctwie, a dokładniej w konkurencji karabin pneumatyczny stojąc osób z dysfunkcją wzroku. Choć brzmi to nieprawdopodobnie, że osoby z problemami ze wzrokiem mogą brać udział w zawodach strzeleckich, to jest to rozwiązane w bardzo interesujący sposób. – Strzelectwo osób z dysfunkcją wzroku wykorzystuje specjalne urządzenie, które przetwarza obraz na dźwięk. Na tarczy montowana jest dioda emitująca światło podczerwone, które jest zamieniane przez zamontowaną na karabinie lunetę na dźwięk. Im bliżej środka tarczy, tym generowany jest dźwięk o wyższej częstotliwości. Utrzymanie broni w najwyższym dźwięku w pozycji leżącej pozwala zawodnikom strzelać w dziesiątkę prawie za każdym razem. W postawie stojącej, ze względu na mniejszą stabilność pozycji oraz konieczność docelowania do środka tarczy (to tzw. poszukiwania najwyższego dźwięku – przyp. aut.), stabilizacja taka jak u zawodników celujących wzrokiem jest niemal nieosiągalna. Choć zawodnicy często udowadniają, że strzelanie kilku dziesiątek z rzędu jest jak najbardziej realne – tłumaczy trener kadry narodowej osób niewidomych i słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym Adam Dobosz, którego słowa cytuje portal „Życie podkarpackie”. Zawodnicy startują z asystentami, a asystentką Barbary Moskal jest jej mama, Katarzyna.