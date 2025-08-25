Przez lata walczyli z Pudzianem w strongman, teraz wyglądają tak. Niezwykłe spotkanie Radzikowskiego i Savickasa

Zawody siłaczy wciąż odbywają się na całym świecie, w tym w Polsce, lecz po zakończeniu kariery przez Mariusza Pudzianowskiego nie mają już takiego rozgłosu w naszym kraju, jak kiedyś. Jego rywalizacja, często zwycięska, z najsilniejszymi ludźmi świata przeszła do legendy sportu w Polsce. Teraz dwóch jego rywali z przeszłości – Krzysztof Radzikowski i Zydrunas Savickas – spotkało się we wspólnym celu. Zobacz, jak wyglądają po latach słynni przeciwnicy Pudzianowskiego.

Rywale Pudzianowskiego spotkali się w Polsce. Tak wyglądają po latach

Mariusz Pudzianowski wciąż pozostaje rekordzistą świata w liczbie zdobytych tytułów najsilniejszego człowieka na ziemi. Polak dokonał tego 5-krotnie i choć ostatni tytuł zdobył w 2008 roku, to wciąż nie znalazł się nikt, kto wyrównałby jego osiągnięcie. Kilku zawodników było tego jednak bardzo blisko – Jon Pall Sigmarsson, Magnus Ver Magnusson, Zydrunas Savickas i Brian Shaw sięgali po ten tytuł czterokrotnie. Pierwsza wymieniona dwójka dokonała tego przed Pudzianowskim, a dwaj pozostali już po tym, jak Polak sięgał po swoje tytuły. Warto pamiętać, że Litwin był niezwykle blisko, by wyrównać czy nawet pobić rekord Pudziana – drugie miejsce w zawodach na najsilniejszego człowieka świata zajmował aż... 6-krotnie!

Kilka tygodni temu Zydrunas Savickas zawitał do Polski, a tam spotkał się z innym rywalem z czasów występów Pudzianowskiego, Krzysztofem Radzikowskim. „Radzik”, choć daleko mu do osiągnięć „Pudziana”, również cieszy się w Polsce sporą popularnością. Okazało się, że Litwin i Polak stanowili skład sędziowski podczas zawodów siłaczy odbywających się w połowie lipca w Polsce na Górze Kosakowskiej. – Dzisiaj mój przyjaciel Krzysztof Radzikowski i ja będziemy sędziować Mistrzostwa Polski w wyciskaniu belki – napisał Savickas na swoim profilu na Instagramie, a Radzikowski udostępnił ten post także na swoim koncie. W galerii poniżej zobaczysz więcej zdjęć Zydrunasa Savickasa.

