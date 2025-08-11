Mariusz Pudzianowski znów na zawodach strongman! W takiej roli jeszcze go nie widzieliście

Pudzianowski znów pojawił się na zawodach siłaczy! Robił za obciążnik!

Mariusz Pudzianowski od lat cieszy się wielką popularnością – zbudował ją najpierw osiągając wielkie sukcesy w zawodach strongmanów, w zasadzie osobiście budując zainteresowanie tą dyscypliną w Polsce, a następnie gdy zajął się mieszanymi sztukami walki – choć nigdy nie walczył nawet o pas mistrzowski organizacji KSW, to przyciągnął do MMA i KSW tysiące kibiców, a jego walki niemal zawsze były dużym wydarzeniem. Z pewnością „Pudzian” najlepsze chwile w MMA ma już za sobą, ale nie oznacza to, że nie budzi wciąż dużego zainteresowania, co chciałoby na pewno wykorzystać FAME MMA. To właśnie dyskusja nad dołączeniem Pudzianowskiego do tej organizacji budziła w ostatnim czasie duże emocje. Okazuje się jednak, że Pudzianowski nie zapomniał o swoich „korzeniach” i chętnie pojawia się na wydarzeniach związanych z zawodami siłaczy.

Na swoim koncie na Instagramie Mariusz Pudzianowski pochwalił się wieloma materiałami z Mrzeżyna, gdzie był gościem specjalnym Mistrzostw Strongman Super Series. Pudzianowski opublikował wiele zdjęć z zawodnikami oraz fanami, chcącymi uwiecznić moment spotkania legendy. Okazuje się jednak, że Pudzianowski miał także inne zadania i spełniał się w roli, w której raczej rzadko mógł się spełniać wcześniej.

Na jednej z rolek udostępnionych na Instagramie Pudzianowski pokazał nagranie, na którym widać, jak zastępuje... obciążenie w jednej z konkurencji pokazowych. Pudzianowski siedzi na specjalnym urządzeniu obok dwóch pań i razem są dźwiganie przez jednego z zawodników. – Pudzian trzymaj się tam chłopie! – krzyczał rozbawiony spiker do zawodnika MMA, który musiał łapać równowagę, żeby nie spaść ze wspomnianego urządzenia.