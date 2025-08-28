Serce pęka na widok tego, co dzieje się z Agatą Wróbel. Wielkie problemy ze zdrowiem polskiej mistrzyni

Agata Wróbel na premierze swojej książki. Ma poważne problemy ze zdrowiem

Agata Wróbel była bohaterką polskich kibiców na przełomie wieków. To wtedy osiągała największe sukcesy na arenie międzynarodowej – pierwszy medal na zawodach najwyższej rangi zdobyła w 1998 roku, gdy sięgnęła po brąz na mistrzostwach Europy. Rok później było jeszcze lepiej bo zdobyła mistrzostwo Europy (sukces ten powtórzyła jeszcze w 2002 i 2004 r.) i wicemistrzostwo świata. W 2000 roku wystąpiła na igrzyskach olimpijskich w Sydney i sięgnęła po srebrny medal, a cztery lata później, w Atenach, zdobyła olimpijskich brąz. Najlepszym rokiem w jej karierze zdaje się być jednak 2002 – wtedy zdobyła nie tylko mistrzostwo Europy, ale także mistrzostwo świata i to nie byle gdzie, bo w Warszawie.

Niestety, późniejsze losy naszej sztangistki nie były już tak udane, jak jej kariera sportowa. Agata Wróbel po karierze zaczęła mieć kłopoty ze zdrowiem i wpadła w kłopoty finansowe. Dziś, w czwartek, 28 sierpnia 2025 roku, obchodzi 44. urodziny i z tej okazji premierę ma jej książka „Ciężar życia”, w której opisuje swoje losy. To wydarzenie jednak jest jednym z niewielu powodów do radości. Na spotkaniu z okazji premiery widać było, jak mocno Agata Wróbel cierpi z powodu problemów zdrowotnych. – Agata Wróbel ma dziś 44 urodziny, premiera książki "Ciężar życia" to dla niej wyjątkowy prezent, ale też - jak sama mówi - stres. Nasza mistrzyni traci wzrok, czucie w rękach i nogach, ale wciąż walczy. Myślę, że sama nie spodziewała się takiej frekwencji i takiego powitania – napisał Dominik Wardzichowski z portalu Sport.pl, publikując na X wideo, jak Wróbel przychodzi na spotkanie wspierając się laską dla niewidomych i niedowidzących.

