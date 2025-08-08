Tyle Andrzej Duda ma zarabiać w nowej pracy. Nie są to kokosy

Media: Andrzej Duda zostanie członkiem MKOl

Andrzej Duda, który w środę 6 sierpnia zakończył swoją drugą kadencję jako prezydent Polski, może wkrótce objąć nową, prestiżową funkcję. Jak ustaliło RMF FM, były prezydent jest rozpatrywany jako kandydat do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).

Według informacji dziennikarza Jakuba Rybskiego, kandydatura Dudy znajduje się obecnie na etapie opiniowania przez specjalną komisję MKOl. Ostateczna decyzja ma zapaść podczas najbliższej sesji komitetu. Członkowie MKOl wybierani są na ośmioletnią kadencję z możliwością jej odnowienia.

Andrzej Duda ma objąć nową posadę. Kadencja trwa aż 8 lat! Pilna wiadomość

„Kandydatura byłego prezydenta jest obecnie rozpatrywana przez komisję opiniującą MKOl-u. Warto zaznaczyć, że członkowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego są wybierani na 8-letnią, odnawialną kadencję. Organizacja ma zaakceptować tę kandydaturę już podczas następnej, corocznej sesji komitetu” - informuje dziennikarz.

Ile zarabiałby Duda w MKOl?

Stawki dla zwykłych członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nie są ogromne w porównaniu z zarobkami prezydenckimi. Andrzej Duda w Pałacu Prezydenckim zarabiał około 20 tysięcy złotych miesięcznie. Z kolei zwykły członek MKOl za jedną sesję otrzymuje około... 1,8 tysiąca złotych.

Członkowie zarządu wykonawczego i szefowie komisji MKOl zarabiają z kolei dwa razy więcej – około 4,6 tysiąca złotych. Do tego na każdy rok pracy członek MKOl otrzymuje rocznie 28 tysięcy złotych na koszty administracyjne.

Sport to ogromna pasja Andrzeja Dudy

Sport jest jedną z największych pasji byłego prezydenta, dlatego jego potencjalny angaż w tej organizacji nie byłby zaskoczeniem. Obecnie w gronie członków MKOl z Polski jest tylko Maja Włoszczowska – dwukrotna medalistka olimpijska w kolarstwie górskim, która dołączyła do komitetu w 2021 roku. Jeśli Duda otrzyma nominację, będzie reprezentował MKOl w Polsce, a nie – jak często się mylnie sądzi – Polskę w MKOl.