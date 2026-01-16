WWE w Gdańsku: Karta walk, kto walczy, o której? Wszystko, co musisz wiedzieć o gali w Polsce

WWE po raz ostatni organizowało galę w Polsce w kwietniu 2015 roku. Po blisko 11 latach największa federacja wrestlingu na świecie znów zawita w naszym kraju z galą live event WWE: Road to Royal Rumble. 17 stycznia w trójmiejskiej Ergo Arenie największe gwiazdy zaprezentują się przed polską publicznością. Co powinieneś wiedzieć o gali WWE w Gdańsku?

WWE w Polsce: O której gala w Gdańsku?

Zacznijmy od godziny rozpoczęcia gali. Zgodnie z informacją na stronie organizatora, wejście na halę będzie możliwe od godziny 18:00. Na pierwszą walkę będzie trzeba trochę poczekać - sama gala ma rozpocząć się o godzinie 19:30. Ile potrwa? Nigdzie nie ma takiej informacji, ale należy spodziewać się, że ponad 2 godziny.

Karta walk WWE w Gdańsku: Kto walczy 17 stycznia 2026?

Jedną z największych niewiadomych jest karta walk sobotniej gali. Jak informuje organizator wydarzenia, Live Nation Polska, możemy spodziewać się 3 głównych walk mistrzowskich:

Cody Rhodes vs. Drew McIntyre (c) - Undisputed WWE Championship No DQ Match

CM Punk (c) vs. Bronson Reed (with Bron Breakker) - World Heavyweight Championship Match

Maxxine Dupri vs. Becky Lynch (c) - Women's Intercontinental Championship Match

Karta walk może jednak ulec zmianie nawet w dniu gali. Wcześniej przez kilka tygodni zapowiadano m.in. Triple Threat Match: Stephanie Vaquer vs. Iyo Sky vs. Raquel Rodriguez o pas Women’s World Championship, jednak kontuzja Vaquer pokrzyżowała te plany. Kogo jeszcze fani WWE zobaczą w Gdańsku? WWE na oficjalnej stronie zapowiada te gwiazdy:

Cody Rhodes

CM Punk

Drew McIntyre

Becky Lynch

Bron Breakker

Bronson Reed

Maxxine Dupri

Ilja Dragunov

Bayley

Z kolei Live Nation Polska w ostatnim komunikacie zapowiedziało także występ: The Kabuki Warriors, The Wyatt Sicks, Raquel Rodriguez i Roxanne Perez.

Czy są jeszcze bilety na WWE w Gdańsku?

A co z biletami? Ich sprzedaż poszła całkiem nieźle, ale wciąż dostępne są ostatnie wejściówki. Zarówno z oficjalnej sprzedaży, jak i oficjalnego resale. Ich cena zaczyna się od 194 zł na trybunach i zależy od sektora. Kupić można je na stronie ticketmaster.pl. Wystarczy kliknąć!

Organizator przypomina: "Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu niezależnie od ich rozmiaru. Na miejscu dostępny będzie depozyt".