WWE w Gdańsku: Karta walk, kto walczy, o której? Wszystko, co musisz wiedzieć o gali w Polsce

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-01-16 19:56

Już w sobotę, 17 stycznia, gala WWE w Polsce! Po blisko 11 latach przerwy największa federacja wrestlingu na świecie wraca do naszego kraju. Wielkie show na trasie Road to Royal Rumble odbędzie się w trójmiejskiej Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. O której początek gali? Kto zawalczy w Gdańsku? W dalszej części tekstu znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o gali WWE w Polsce.

WWE w Gdańsku: Wszystko, co musisz wiedzieć o gali

i

Autor: Livenation Polska/ Materiały prasowe WWE w Gdańsku: Wszystko, co musisz wiedzieć o gali

WWE po raz ostatni organizowało galę w Polsce w kwietniu 2015 roku. Po blisko 11 latach największa federacja wrestlingu na świecie znów zawita w naszym kraju z galą live event WWE: Road to Royal Rumble. 17 stycznia w trójmiejskiej Ergo Arenie największe gwiazdy zaprezentują się przed polską publicznością. Co powinieneś wiedzieć o gali WWE w Gdańsku?

"GOAT" pożegnał się z największą federacją na świecie. Po 23 latach stoczył ostatnią walkę. John Cena odchodzi z WWE

WWE w Polsce: O której gala w Gdańsku?

Zacznijmy od godziny rozpoczęcia gali. Zgodnie z informacją na stronie organizatora, wejście na halę będzie możliwe od godziny 18:00. Na pierwszą walkę będzie trzeba trochę poczekać - sama gala ma rozpocząć się o godzinie 19:30. Ile potrwa? Nigdzie nie ma takiej informacji, ale należy spodziewać się, że ponad 2 godziny.

John Cena pożegnał się z WWE
20 zdjęć

Karta walk WWE w Gdańsku: Kto walczy 17 stycznia 2026?

Jedną z największych niewiadomych jest karta walk sobotniej gali. Jak informuje organizator wydarzenia, Live Nation Polska, możemy spodziewać się 3 głównych walk mistrzowskich:

  • Cody Rhodes vs. Drew McIntyre (c) - Undisputed WWE Championship No DQ Match
  • CM Punk (c) vs. Bronson Reed (with Bron Breakker) - World Heavyweight Championship Match
  • Maxxine Dupri vs. Becky Lynch (c) - Women's Intercontinental Championship Match

Karta walk może jednak ulec zmianie nawet w dniu gali. Wcześniej przez kilka tygodni zapowiadano m.in. Triple Threat Match: Stephanie Vaquer vs. Iyo Sky vs. Raquel Rodriguez o pas Women’s World Championship, jednak kontuzja Vaquer pokrzyżowała te plany. Kogo jeszcze fani WWE zobaczą w Gdańsku? WWE na oficjalnej stronie zapowiada te gwiazdy:

  • Cody Rhodes
  • CM Punk
  • Drew McIntyre
  • Becky Lynch
  • Bron Breakker
  • Bronson Reed
  • Maxxine Dupri
  • Ilja Dragunov
  • Bayley

Z kolei Live Nation Polska w ostatnim komunikacie zapowiedziało także występ: The Kabuki Warriors, The Wyatt Sicks, Raquel Rodriguez i Roxanne Perez.

Czy są jeszcze bilety na WWE w Gdańsku?

A co z biletami? Ich sprzedaż poszła całkiem nieźle, ale wciąż dostępne są ostatnie wejściówki. Zarówno z oficjalnej sprzedaży, jak i oficjalnego resale. Ich cena zaczyna się od 194 zł na trybunach i zależy od sektora. Kupić można je na stronie ticketmaster.pl. Wystarczy kliknąć!

Organizator przypomina: "Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wnoszenia plecaków, torebek oraz wszelkiego rodzaju bagażu niezależnie od ich rozmiaru. Na miejscu dostępny będzie depozyt".

Super Sport SE Google News
Sonda
Czy interesujesz się wrestlingiem?
ERGO ARENA
WRESTLING
WWE
GDAŃSK