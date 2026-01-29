Legenda podejrzewana o potworną zbrodnię. Zginęły cztery osoby! Sprawa wraca po 20 latach

Legenda podejrzewana o straszną zbrodnię!

Luis "Lucho" Herrera to postać pomnikowa dla kolumbijskiego sportu. Zwycięzca Vuelta a Espana z 1987 roku i pierwszy Kolumbijczyk, który wygrał etap Tour de France, mierzy się teraz z zarzutami, które mogą przekreślić jego dziedzictwo i wysłać go za kratki do końca życia. Prokuratura oficjalnie wszczęła śledztwo w sprawie zlecenia przez niego zabójstwa czterech rolników.

Sprawa sięga 2002 roku. Według zeznań dwóch byłych członków skrajnie prawicowych sił paramilitarnych (szkolonych do walki z komunistyczną partyzantką), Herrera miał zapłacić im za "rozwiązanie problemu" z sąsiadami. Powód? Rolnicy odmawiali sprzedaży ziemi w okolicach miejscowości Fusagasuga, którą chciał przejąć kolarz.

Oskarżenia są makabryczne. Śledczy twierdzą, że bracia Luis i Rafael Herrera kontaktowali się z bojówkami w celu "pojmania" ofiar. Prokuratura poinformowała o znalezieniu "istotnych dowodów" potwierdzających te kontakty.

Tragiczny los czterech rolników. Ich ciała znaleziono po 6 latach

Los czterech rolników był tragiczny. Ciała dwóch z nich odnaleziono dopiero w 2008 roku (zostały zwrócone rodzinom w grudniu ubiegłego roku). Szczątków dwóch pozostałych osób do dziś nie udało się zlokalizować. Co gorsza, skazani już sprawcy twierdzą, że ofiary zostały pochowane na terenie należącym do samego "Małego Ogrodnika".

64-letni dziś Herrera oraz jego brat Rafael zostali wezwani na rozprawę, która ma się odbyć 6 lutego. Muszą odpowiedzieć na zarzuty tzw. "wymuszonego zaginięcia". W kolumbijskim prawie jest to przestępstwo surowo karane – byłemu gwiazdorowi grozi od 26 do 45 lat pozbawienia wolności.

Sam Herrera stanowczo odpiera zarzuty. Już w czerwcu ubiegłego roku zgłosił się na policję, zaprzeczając jakiemukolwiek udziałowi w zbrodni. Utrzymuje, że cała sprawa jest "ustawką", której celem jest zszarganie jego dobrego imienia i zniszczenie reputacji jednego z najlepszych "górali" w historii kolarstwa Ameryki Łacińskiej.

