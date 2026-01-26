Polski Związek Kolarski poinformował o śmierci Krzysztofa Golwieja, byłego prezesa i wiceprezesa związku.

Krzysztof Golwiej, który zmarł w wieku 68 lat, był związany z kolarstwem przez całe życie, najpierw jako zawodnik, a później jako ceniony działacz krajowy i międzynarodowy.

Jego śmierć to ogromna strata dla środowiska kolarskiego, w którym pełnił kluczowe funkcje przez dekady.

Dowiedz się więcej o jego bogatej karierze i wpływie na polskie kolarstwo.

Związany z kolarstwem przez całe życie

W nocy z piątku na sobotę, 26 stycznia, polskie środowisko kolarskie obiegła niezwykle smutna wiadomość. W wieku 68 lat zmarł Krzysztof Golwiej, postać doskonale znana każdemu, kto śledzi tę dyscyplinę sportu w naszym kraju. Informację o jego śmierci potwierdził Polski Związek Kolarski, z którym zmarły był związany przez wiele lat.

Przeczytaj także: Zamachy World Trade Center. Ryszard Szurkowski stracił syna. Tak wspominał ten tragiczny dzień

Krzysztof Golwiej swoją przygodę z kolarstwem zaczynał jako zawodnik. Reprezentował barwy Klubu Sportowego Neptun Gdańsk i odnosił sukcesy na arenie krajowej. W swoim dorobku miał między innymi srebrny medal mistrzostw Polski zdobyty w rywalizacji drużynowej, co było fundamentem jego późniejszej, wieloletniej działalności w strukturach związkowych.

Od działacza regionalnego do prezesa PZKol

Po zakończeniu kariery sportowej Golwiej płynnie przeszedł do roli działacza, gdzie jego doświadczenie i zaangażowanie szybko zostały docenione. Przez lata pełnił funkcję prezesa Pomorskiego Okręgowego Związku Kolarskiego, dbając o rozwój kolarstwa w swoim regionie.

Jego kompetencje sprawiły, że zaangażował się również w działalność na szczeblu centralnym. W latach 2016-2019 stał na czele Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Kolarskiego, by następnie, w trudnym dla federacji okresie, objąć najważniejszą funkcję. W latach 2019-21 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. Był również delegatem z prawem głosu z ramienia Europejskiej Federacji Kolarskiej (UEC) na kongres Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI).

Zobacz też: Tak wygląda grób legendy polskiego kolarstwa. Ryszard Szurkowski zmarł trzy lata temu. Na jego grobie ciągle palą się znicze

Do samego końca pozostał aktywny w strukturach związku. W ostatnim czasie pełnił funkcję wiceprezesa PZKol do spraw kontaktów międzynarodowych i współpracy z zagranicą.

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie