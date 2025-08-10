Rafał Majka pożegnany pięknie przez kibiców! Wzruszające obrazki na mecie Tour de Pologne!

Rafał Majka już przed Tour de Pologne ogłosił zakończenie profesjonalnej kariery po tym sezonie. Jak przyznał w poruszającej rozmowie z Eurosportem, decyzja była podyktowana głównie względami rodzinnymi. Chce więcej czasu poświęcić swoim bliskim. Tegoroczny Tour de Pologne był zatem ostatnim w karierze Rafała Majki. Wybitny kolarz ustalił wszystko z rodziną oraz zespołem UAE Team Emirates jeszcze przed startem sezonu.

- Tak naprawdę zostało to postanowione już w styczniu. Na początku roku razem z ekipą i rodziną, bo ona jest w tym wszystkim najważniejsza, podjęliśmy decyzję, że to będzie mój ostatni sezon - zdradził Rafał Majka. - Brakowało mi rodziny. Całe życie na walizkach, poza domem. Kocham jeździć na rowerze, ale to jest dużo wyrzeczeń. Nie chcę, żeby przepłynęła mi ta młodość, którą jeszcze mam. Chcę, żeby dzieci wiedziały, że jednak mają tatę - dodał.

Rafał Majka ogłosił koniec kariery. Podał wzruszający powód

Rafał Majka przed ostatnim etapem Tour de Pologne, jazdą indywidualną na czas wokół Wieliczki, zajmował 6. miejsce w klasyfikacji generalnej ze stratą 24 sekund do prowadzącego Victora Langellottiego. Cały wyścig wygrał Amerykanin Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG). Kolega z zespołu Majki potwierdził, że jest specjalistą od jazdy na czas, wygrywając ostatni etap i wskakując na 1. miejsce w klasyfikacji generalnej. Polak spadł w niej ostatecznie z 6. na 8. miejsce. Na lepszy wynik nie pozwoliła mu kraksa na trasie 3. etapu, z której wyszedł mocno poobijany. Potem zmagał się z bólem. Na trasie ostatniego etapu zajął 16. pozycję.

Na mecie Tour de Pologne na Rafała Majkę czekała miła niespodzianka - przygotowana dla niego pożegnalna uroczystość.

Rafał Majka ma na koncie triumf w Tour de Pologne (2014), dwie koszulki najlepszego górala Tour de France, trzy wygrane etapy w tym wyścigu, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Vuelty a Espana (2015) oraz brązowy medal igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro (2016).