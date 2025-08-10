Brandon McNulty triumfatorem 82. Tour de Pologne! Wielkie pożegnanie Rafała Majki

To był bardzo zacięty wyścig na ostatnim etapie Tour de Pologne! W niedziele odbył się nietypowy etap, czyli jazda indywidualna na czas w Wieliczce. Brandon McNulty nie miał sobie równych i jako pierwszy Amerykanin triumfował w całym wyścigu Tour de Pologne. 27-latek wyprzedził o 29 sekund Antonio Tiberiego oraz o 37 sekund okazał się lepszy od Matteo Sobrero. Rafał Majka zakończył rywalizację na 8. miejscu ze stratą 59 sekund do zwycięzcy.

i Autor: Szymon Gruchalski/Tour de Pologne Tour de Pologne: Relacja na żywo z ostatniego etapu. Kto wygra wyścig? Majka walczy o podium [Wyniki LIVE 10.08.2025]