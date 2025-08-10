Brandon McNulty triumfatorem 82. Tour de Pologne! Wielkie pożegnanie Rafała Majki

Klasyfikacja generalna Tour de Pologne 2025 przed ostatnim etapem:
- 1. Victor Langellotti (Ineos Grenadiers)
- 2. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) +0:07 s
- 3. Antonio Tiberi (Team Bahrain Victorious) +0:20
- 4. Jan Christen (UAE Team Emirates) +0:21
- 5. Pello Bilbao (Team Bahrain Victorious) +0:24
- 6. Rafał Majka (UAE Team Emirates) +0:24
- 7. Alberto Bettiol (XDS Astana Team) +0:28
- 8. Matteo Sobrero (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +0:29
- 9. Filippo Zanna (Team Jayco-AlUla) +0:29
- 10. Marco Frigo (Israel-Premier Tech) +0:29
Tour de Pologne 2025: Ostatni etap 10.08
Witamy w relacji na żywo z ostatniego etapu Tour de Pologne 2025! Kolarze zmierzą się dziś w jeździe indywidualnej na czas na dystansie 12,5 km w okolicach Kopalni Soli "Wieliczka".
Tak wygląda profil czasówki, która rozstrzygnie o losach wyścigu:
Pierwszy kolarz ma się pojawić na trasie już o 13:30. Główni bohaterowie TdP 2025 zakończą rywalizację ok. 16:30.
13:40
Lista startowa przed ostatnim etapem została okrojona. Pierwszy na starcie Fernando Gaviria wyruszy o godzinie 14:11.
14:10
Fernando Gaviria już gotowy do startu! Zaczynamy ostatni etap Tour de Pologne 2025.
14:11
Kolumbijczyk ruszył na trasę!
14:12
A już jako drugi na starcie pojawił się Polak, lider klasyfikacji najaktywniejszych - Patryk Stosz.
14:15
Kolarze startują w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc w klasyfikacji generalnej. To, co najważniejsze dla polskich kibiców, rozpocznie się o 16:05 - wtedy na trasę ruszy Rafał Majka.
14:16
Na liście startowej jest dziś 116 kolarzy. Będą ruszać co minutę, aż do ostatniej "10", która będzie startować co 2 minuty.
14:21
Pierwszy pomiar czasu znajduje się prawie na półmetku trasy - 5,9 km.
14:29
Pierwsi kolarze - Gaviria i Stosz - są już na mecie. Przejazd zajął im ok. 17 minut, ale najlepsi powinni być znacznie szybsi.
14:35
Prowadzący obecnie Manlio Moro przejechał czasówkę w 15:25. To jest już wartościowy wynik, z którym muszą zmierzyć się pozostali kolarze.
14:38
Jeden z faworytów dzisiejszego etapu - Max Walker - objął prowadzenie z czasem 15:02.
14:48
Drugi z Polaków - Tomasz Budziński - ruszył na trasę.
15:00
Leonard z ogromną stratą do Walkera. Jego czas nie zachwycił, aktualnie zajmuje 7. miejsce.
15:04
Filip Maciejuk wystartował! Trzymamy kciuki za naszego reprezentanta!
15:06
Huub Artz nowym liderem! Wyprzedził Maxa Walkera o osiem sekund!
15:20
Maciejuk dotarł do mety, niestety aktualnie plasuje się na 9. pozycji...
15:21
Ben Turner nowym liderem! Lepszy od Artza o 4 sekundy!
15:35
Mateusz Gajdulewicz wystartował!
15:37
Lorenzo Milesi wyprzedził o 3 sekundy Bena Turnera na pomiarze czasu!
15:39
Mamy niespodziankę! Sekunda! Tyle zabrakło Kuengowi do pokonania Turnera!
15:44
Milesi wpadł na metę z najlepszym wynikiem! 7 sekund zapasu nad Turnerem!
15:48
Piotr Pękala, jako kolejny z Polaków wyruszył z linii startu!
16:00
Rozpoczynamy walkę o klasyfikację generalną! Zawodnicy będą startować co dwie minuty!
16:03
Pękala kończy wyścig, niestety bez żadnej sensacji. Polak bardzo daleko od czołówki. 55. miejsce.
16:05
Rafał Majka! Ostatni przejazd Polaka w karierze!
𝐏𝐂𝐇𝐀𝐌𝐘❗❗❗— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) August 10, 2025
Ostatni start Rafała w Tour de Pologne 🥹#HomeOfCycling #EurosportOnTour #TdP2025 pic.twitter.com/IKQudw1rUj
16:11
Majka może liczyć na ogromne wsparcie wszystkich kibiców, którzy zgromadzili się na całej trasie wyścigu.
16:14
Majka na pomiarze czasu ze stratą 14 sekund do Sobrero.
16:15
Langellotti, lider i ostatni zawodnik właśnie ruszył do walki o zwycięstwo!
16:16
Milesi wciąż liderem! Sobrero nie dał rady!
16:20
Majka jest na mecie, aktualnie plasuje się na pozycji trzynastej.
16:25
Langellotti z ogromną stratą na pomiarze czasu do McNulty'ego! 32 sekundy!
16:27
McNulty! Niesamowity Amerykanin najprawdopodobniej zwycięży 82. Tour de Pologne!
16:30
Dotychczasowy lider zameldował się na mecie - Langellotti. Ogromna strata do McNulty'ego, bo aż 46 sekund!
16:32
Triumfatorem 82. Tour de Pologne jest Brandon McNulty!
16:42
Rafał Majka zakończył zmagania na 8. miejscu ze stratą 59 sekund do zwycięzcy.
To już wszystko na dziś z naszej strony! Zapraszamy na kolejne relacje na supersport.se.pl!
Tour de Pologne 2025 zgodnie z przewidywaniami wyjaśni się dopiero na ostatnim etapie. Wcześniejszych 6 odcinków nie przyniosło zdecydowanych rozstrzygnięć w klasyfikacji generalnej, choć na trasie nie brakowało walki. Zwłaszcza na sobotnim królewskim etapie w Bukowinie Tatrzańskiej. W górzystym terenie najlepiej poradził sobie Victor Langellotti z Ineos Grenadiers, który wygrał i wywalczył żółtą koszulkę lidera. Ma jednak tylko 7 sekund przewagi nad drugim Brandonem McNultym z UAE Team Emirates, co zwiastuje fantastyczną walkę w czasówce o zwycięstwo w wyścigu. Polscy kibice będą też trzymać kciuki za Rafała Majkę (UAE Team Emirates), który wciąż walczy o podium.
Ostatni etap Tour de Pologne na żywo. Wyniki jazdy indywidualnej na czas 10.08
Najwyżej sklasyfikowany z polskich kolarzy zajmuje przed czasówką 6. miejsce, ale traci tylko 4 sekundy do trzeciego Antonio Tiberiego! Musi jednak uważać także na ataki zza pleców, bo różnice w czołowej "10" są naprawdę niewielkie. To wszystko zapowiada fantastyczne ściganie i walkę "na żyletki" w klasyfikacji generalnej TdP 2025. Początek ostatniego etapu tegorocznego wyścigu o godzinie 13:30.