Brandon McNulty triumfatorem 82. Tour de Pologne! Wielkie pożegnanie Rafała Majki

2025-08-10 16:43

To był bardzo zacięty wyścig na ostatnim etapie Tour de Pologne! W niedziele odbył się nietypowy etap, czyli jazda indywidualna na czas w Wieliczce. Brandon McNulty nie miał sobie równych i jako pierwszy Amerykanin triumfował w całym wyścigu Tour de Pologne. 27-latek wyprzedził o 29 sekund Antonio Tiberiego oraz o 37 sekund okazał się lepszy od Matteo Sobrero. Rafał Majka zakończył rywalizację na 8. miejscu ze stratą 59 sekund do zwycięzcy.

Klasyfikacja generalna Tour de Pologne 2025 przed ostatnim etapem:

  • 1. Victor Langellotti (Ineos Grenadiers)
  • 2. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) +0:07 s
  • 3. Antonio Tiberi (Team Bahrain Victorious) +0:20
  • 4. Jan Christen (UAE Team Emirates) +0:21
  • 5. Pello Bilbao (Team Bahrain Victorious) +0:24
  • 6. Rafał Majka (UAE Team Emirates) +0:24
  • 7. Alberto Bettiol (XDS Astana Team) +0:28
  • 8. Matteo Sobrero (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +0:29
  • 9. Filippo Zanna (Team Jayco-AlUla) +0:29
  • 10. Marco Frigo (Israel-Premier Tech) +0:29
Na żywo

Tour de Pologne 2025: Ostatni etap 10.08

Witamy w relacji na żywo z ostatniego etapu Tour de Pologne 2025! Kolarze zmierzą się dziś w jeździe indywidualnej na czas na dystansie 12,5 km w okolicach Kopalni Soli "Wieliczka".

Tak wygląda profil czasówki, która rozstrzygnie o losach wyścigu:

Pierwszy kolarz ma się pojawić na trasie już o 13:30. Główni bohaterowie TdP 2025 zakończą rywalizację ok. 16:30.

13:40

Lista startowa przed ostatnim etapem została okrojona. Pierwszy na starcie Fernando Gaviria wyruszy o godzinie 14:11.

14:10

Fernando Gaviria już gotowy do startu! Zaczynamy ostatni etap Tour de Pologne 2025.

14:11

Kolumbijczyk ruszył na trasę!

14:12

A już jako drugi na starcie pojawił się Polak, lider klasyfikacji najaktywniejszych - Patryk Stosz.

14:15

Kolarze startują w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc w klasyfikacji generalnej. To, co najważniejsze dla polskich kibiców, rozpocznie się o 16:05 - wtedy na trasę ruszy Rafał Majka.

14:16

Na liście startowej jest dziś 116 kolarzy. Będą ruszać co minutę, aż do ostatniej "10", która będzie startować co 2 minuty.

14:21

Pierwszy pomiar czasu znajduje się prawie na półmetku trasy - 5,9 km.

14:29

Pierwsi kolarze - Gaviria i Stosz - są już na mecie. Przejazd zajął im ok. 17 minut, ale najlepsi powinni być znacznie szybsi.

14:35

Prowadzący obecnie Manlio Moro przejechał czasówkę w 15:25. To jest już wartościowy wynik, z którym muszą zmierzyć się pozostali kolarze.

14:38

Jeden z faworytów dzisiejszego etapu - Max Walker - objął prowadzenie z czasem 15:02.

14:48

Drugi z Polaków - Tomasz Budziński - ruszył na trasę.

15:00

Leonard z ogromną stratą do Walkera. Jego czas nie zachwycił, aktualnie zajmuje 7. miejsce.

15:04

Filip Maciejuk wystartował! Trzymamy kciuki za naszego reprezentanta!

15:06

Huub Artz nowym liderem! Wyprzedził Maxa Walkera o osiem sekund!

15:20

Maciejuk dotarł do mety, niestety aktualnie plasuje się na 9. pozycji...

15:21

Ben Turner nowym liderem! Lepszy od Artza o 4 sekundy!

15:35

Mateusz Gajdulewicz wystartował!

15:37

Lorenzo Milesi wyprzedził o 3 sekundy Bena Turnera na pomiarze czasu!

15:39

Mamy niespodziankę! Sekunda! Tyle zabrakło Kuengowi do pokonania Turnera!

15:44

Milesi wpadł na metę z najlepszym wynikiem! 7 sekund zapasu nad Turnerem!

15:48

Piotr Pękala, jako kolejny z Polaków wyruszył z linii startu!

16:00

Rozpoczynamy walkę o klasyfikację generalną! Zawodnicy będą startować co dwie minuty!

16:03

Pękala kończy wyścig, niestety bez żadnej sensacji. Polak bardzo daleko od czołówki. 55. miejsce.

16:05

Rafał Majka! Ostatni przejazd Polaka w karierze!

16:11

Majka może liczyć na ogromne wsparcie wszystkich kibiców, którzy zgromadzili się na całej trasie wyścigu.

16:14

Majka na pomiarze czasu ze stratą 14 sekund do Sobrero.

16:15

Langellotti, lider i ostatni zawodnik właśnie ruszył do walki o zwycięstwo!

16:16

Milesi wciąż liderem! Sobrero nie dał rady!

16:20

Majka jest na mecie, aktualnie plasuje się na pozycji trzynastej.

16:25

Langellotti z ogromną stratą na pomiarze czasu do McNulty'ego! 32 sekundy!

16:27

McNulty! Niesamowity Amerykanin najprawdopodobniej zwycięży 82. Tour de Pologne!

16:30

Dotychczasowy lider zameldował się na mecie - Langellotti. Ogromna strata do McNulty'ego, bo aż 46 sekund!

16:32

Triumfatorem 82. Tour de Pologne jest Brandon McNulty!

16:42

Rafał Majka zakończył zmagania na 8. miejscu ze stratą 59 sekund do zwycięzcy.

To już wszystko na dziś z naszej strony! Zapraszamy na kolejne relacje na supersport.se.pl!

Tour de Pologne 2025 zgodnie z przewidywaniami wyjaśni się dopiero na ostatnim etapie. Wcześniejszych 6 odcinków nie przyniosło zdecydowanych rozstrzygnięć w klasyfikacji generalnej, choć na trasie nie brakowało walki. Zwłaszcza na sobotnim królewskim etapie w Bukowinie Tatrzańskiej. W górzystym terenie najlepiej poradził sobie Victor Langellotti z Ineos Grenadiers, który wygrał i wywalczył żółtą koszulkę lidera. Ma jednak tylko 7 sekund przewagi nad drugim Brandonem McNultym z UAE Team Emirates, co zwiastuje fantastyczną walkę w czasówce o zwycięstwo w wyścigu. Polscy kibice będą też trzymać kciuki za Rafała Majkę (UAE Team Emirates), który wciąż walczy o podium.

Ostatni etap Tour de Pologne na żywo. Wyniki jazdy indywidualnej na czas 10.08

Najwyżej sklasyfikowany z polskich kolarzy zajmuje przed czasówką 6. miejsce, ale traci tylko 4 sekundy do trzeciego Antonio Tiberiego! Musi jednak uważać także na ataki zza pleców, bo różnice w czołowej "10" są naprawdę niewielkie. To wszystko zapowiada fantastyczne ściganie i walkę "na żyletki" w klasyfikacji generalnej TdP 2025. Początek ostatniego etapu tegorocznego wyścigu o godzinie 13:30.

