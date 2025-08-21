Dramat w kadrze Nikoli Grbicia tuż przed mistrzostwami świata! Czołowy siatkarz z kolejnymi problemami zdrowotnymi. Nie wygląda to dobrze

Problemy zdrowotne Norberta Hubera rozpoczęły się jeszcze przed zakończeniem sezonu klubowego. W półfinale Ligi Mistrzów doznał kontuzji oka, co wpłynęło na jego zaplanowany zabieg na zatoki. W rozmowie z "TVP Sport" przyznał, że może w ogóle nie dołączyć do reprezentacji Polski w trakcie sezonu kadrowgo.

- Jestem uziemiony na co najmniej cztery tygodnie z powodu kontuzji oka. Później muszę poddać się zabiegowi na zatoki. Rekonwalescencja może potrwać kolejne kilka tygodni więc sumując to wszystko, zdaję sobie sprawę i jestem gotowy na to, że nie zagram w kadrze w tym roku - mówił.

Był to ogromny cios dla Nikoli Grbicia, tym bardziej, że serbski trener musiał się liczyć z tym, że w kadrze nie pojawi się wielu siatkarzy, którzy w 2024 roku sięgali po srebrny medal w Paryżu.

Kibice byli zachwyceni po powrocie Bartosza Kurka i Norberta Hubera. Nagle taka wiadomość

Po zwycięstwie w Lidze Narodów, wielu kibiców mimo wszystko liczyło, że przed mistrzostwami świata do walki o skład wróci Bartosz Kurek i Norbert Huber. Obaj siatkarze przygotowywali się indywidualnie, aby ostatecznie zameldować się w Zakopanem. Niestety w czwartkowe popołudnie na profilu "Polska Siatkówka" została przekazana informacja dotycząca ponownych problemów ze zdrowiem kluczowego środkowego "biało-czerwonych".

- W związku z dolegliwościami bólowymi lewego uda zgłoszonymi przez Norberta Huberta, środkowy reprezentacji Polski zostanie poddany badaniom, które zostaną przeprowadzone w piątek. W związku z tym na ostatnie trzy dni zgrupowania do Zakopanego wróci Mateusz Poręba - można przeczytać.

W aktualnej sytuacji brak Hubera w składzie jest ogromnym osłabieniem w kadrze Grbicia, ponieważ doświadczenie środkowego jest bardzo ważne przy dobrze zapowiadającym się Jakubie Nowaku. Jednak presja na tak wielkim turnieju może nie wpłynąć dobrze na dyspozycję 20-latka.