Gwiazdor reprezentacji Polski w roli Jamesa Bonda! Oficjalne potwierdzenie

Bartosz Bednorz to bez wątpienia jeden z czołowych siatkarzy i zawsze pełnił ważną funkcję w klubie oraz reprezentacji Polski. Mimo, że w 2024 roku otrzymał bolesny cios, gdy Nikola Grbić zdecydował o braku jego powołania na igrzyska olimpijskie w Paryżu. To nie wpłynęło negatywnie na decyzję utalentowanego siatkarza w temacie dalszej gry w "biało-czerwonej" koszulce, choć nie ukrywał, że bardzo go to zabolało.

Bednorz rządzi na ligowych parkietach

31-latek w latach 2018 - 2023 był poza granicami Polski, gdzie występował w Modenie, Kazaniu oraz Shanghai Bright. 11 stycznia 2023 roku zaliczył wielki powrót do PlusLigi, dołączając do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą wywalczył: wicemistrzostwo Polski, Puchar Polski oraz Ligę Mistrzów. W sezonie 2024-2025 bronił barw Asseco Resovii Rzeszów, z którą zdobył srebrny medal w Pucharze CEV.

Bartosz Bednorz nowym zawodnikiem PGE Projektu Warszawa! Niesamowite wzmocnienie klubu ze stolicy

O transferze Bednorza do klubu z Warszawy mówiło się od wielu miesięcy, jednak kilka dni przed ćwierćfinałem Ligi Narodów zostało to oficjalnie przedstawione w mediach społecznościowych Projektu Warszawa. "Bedni" okazał się ostatnim elementem brązowego medalisty mistrzostw Polski, a nagranie z ogłoszeniem transferu zrobiło prawdziwą furorę.

Bednorz - Agent 010

31-latek został scharakteryzowany, jako Agent 010 na wzór słynnych filmów z Jamesem Bondem. Tym samym Bednorz dołączył do ekipy, w której są już inni reprezentanci Polski - Jakub Kochanowski oraz Jan Firlej.

