Stysiak musiała się mocno namęczyć, by przełamać świetnie jak zwykle broniące Japonki w walce o trzeci z rzędu brązowy medal LN. Zdobyła 18 pkt, wykonała 39 ataków przy 41-procentowej skuteczności. W końcówce ciągnęła zespół razem ze znakomicie dysponowaną środkową i kapitan reprezentacji Polski Agnieszką Korneluk, która rządziła nad siatką (8 bloków!). Ważne było to, że nasza drużyna wyszła na mecz o trzecie miejsce jak na zupełnie nowe wyzwanie, zapominając o tym, co się wydarzyło w meczu z Italią 24 godziny wcześniej. – To jest naprawdę fajnie. Wierzyłyśmy od samego końca, a wiemy, że nie jest łatwo grać z Japonią. Myślę, że ten upragniony medal jest dobrym zakończeniem tych finałów – przyznała Stysiak po odebraniu krążka.

Polki z brązowym medalem! Magdalena Stysiak nie gryzła się w język tuż po meczu!

Magda Stysiak opowiada o sukcesie w Lidze Narodów

Podkreślała, że wiara i odpowiednie podejście mentalne były kluczem do sukcesu.

Byłyśmy razem od początku do końca i tak się nakręciłyśmy i po prostu ja widziałam w tych dziewczynach, w ich oczach tę wiarę. Ta wiara była, ta iskierka w oczach była i wtedy po prostu się niesamowicie gra, bo okej, zrobi się błąd, ale następna akcja to leci bomba i dziękuję. Trzeba było się zresetować po złym spotkaniu. I też przed naszą polską publicznością. Chciałyśmy zdobyć ten medal. Wiedziałyśmy, że od początku meczu musimy wejść jak to się mówi, albo grubo, albo wcale, nie miałyśmy nic do stracenia – przekonywała Stysiak.

Po dotkliwej porażce z mistrzyniami olimpijskimi Włoszkami w meczu, w których nasze dziewczyny w żadnym z trzech setów nie doszły nawet do 20. punktu, nie brakowało krytycznych opinii o grze Polek. Tyle tylko, że dokładnie to samo miało miejsce przed rokiem w Lidze Narodów, Wówczas nasza drużyna dostała taką samą surową lekcję od Italii, by potem pokonać Brazylijki 3:2 w meczu o brąz.

Grałyśmy złą siatkówkę, nie miałyśmy formy

Nasza bombardierka słyszała i te nieprzychylne opinie o grze jej i koleżanek.

– Wiele osób w nas nie wierzyło, ale nie ma co się dziwić. Grałyśmy złą siatkówkę, z Włoszkami bardzo źle. Pomimo tego meczu cała Atlas Arena przyszła, kibicowała nam i fani pokazali, że są najlepszymi kibicami na świecie i za to im dziękuję serdecznie, bo naprawdę to było magiczne spotkanie na boisku i poza nim – powiedziała Stysiak i nie ukrywała, że do topowej formy Polkom jeszcze brakuje.

– Zakończenie jest fajne, mimo złej gry podczas całej Ligi Narodów, bo nie miałyśmy formy, trzeba sobie powiedzieć prosto w twarz przed lustrem – zaznaczyła Stysiak. – Teraz już nie będziemy rozmawiać o o plusach i minusach, jest medal, trzeba się cieszyć. A co możemy zmienić przez miesiąc do mistrzostw świata? Trzeba zapytać trenera, ja zrobię, co on mi każe.