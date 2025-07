Kiedy kolejny mecz polskich siatkarek? Terminarz mistrzostw świata

Liga Narodów to był bardzo długi i wyczerpujący turniej dla reprezentacji Polski siatkarek. Podopieczne Stefano Lavariniego nie miały łatwej drogi do brązowego medalu. "Biało-czerwone" w fazie wstępnej rozegrały dwanaście meczów, z czego tylko poniosły porażkę w trzech z nich! Ostatecznie uplasowały się na czwartej pozycji, przez co w ćwierćfinale podejmowały Chiny. Po pięciosetowej batalii lepszy okazał się zespół z Magdaleną Stysiak na czele. Niestety w półfinale Polki otrzymały bolesną lekcję siatkówki, a ich katem były Włoszki.

Reprezentacja Polski wyciągnęła cenną lekcje

Polki w meczu o brązowy medal Ligi Narodów zaprezentowały się fenomenalnie. "Biało-czerwone" po czterech setach mogły triumfować już trzeci brązowy krążek Ligi Narodów z rzędu. Po meczu nie brakowało wywiadów z bohaterkami tego widowiska.

Kiedy pierwszy mecz reprezentacji Polski na mistrzostwach świata? Terminarz fazy grupowej

Dla reprezentacji Polski to nie koniec zmagań w tym sezonie. "Biało-czerwone" za kilka tygodni rozpoczną walkę w mistrzostwach świata, które odbędą się w terminie 22.08 - 7.09. Podopieczne Lavariniego znają już terminarz fazy grupowej, gdzie będą walczyć o pierwsze miejsce z: Wietnamem, Kenią i Niemcami.

Mistrzostwa Świata. Harmonogram meczów grupowych reprezentacji Polski:

Sobota, 23 sierpnia, 15:30 Polska - Wietnam

Poniedziałek, 25 sierpnia, 15:30 Polska - Kenia

Środa, 27 sierpnia, 15:30 Polska - Niemcy

Na poprzedniej imprezie mistrzostw świata Polki odpadły w ćwierćfinale, wówczas przegrały po zaciętej walce z Serbią (2:3), która triumfowała w całym turnieju.