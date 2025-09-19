Jan Tomaszewski grzmi w sprawie polskich siatkarzy! Wprost o reakcji Nikoli Grbicia. "Jedną rzecz trzeba poprawić"

Polska - Kanada. Jan Tomaszewski ostrzega siatkarzy!

Polscy siatkarze przeszli przez fazę grupową mistrzostw świata tracąc jednego seta w meczu z Holandią. Zdaniem wielu ekspertów to nie był szczyt formy biało-czerwonych, ale wystarczyło, aby przejść przez pierwszy etap bez porażki.

Sensacyjne wpadki mocnych zespołów

Mimo, że turniej rozpoczął się siedem dni temu to wystarczyło, aby odpadło z niego kilka potężnych zespołów, które były faworytami do zdobycia medalu na Filipinach. Mowa przede wszystkim o: Japonii, Francji oraz Brazylii.

Jan Tomaszewski wprost o polskich siatkarzach! Zwrócił na to uwagę

- Teraz oczywiście będziemy analizować rzeczy, które robiliśmy na boisku w ostatnich meczach i co musimy poprawić. Nie są to wielki zmiany, ale w kilku aspektach możemy być lepsi. Mowa przede wszystkim o bloku, obronie, czy rozegraniu wysokich piłek. Kiedy dobrze zagrywamy to nie wykorzystujemy kontrataków i dlatego musimy być bardziej efektywni - mówił trener reprezentacji Polski po meczu z Holandią.

W trakcie programu "Futbologia Przemka Ofiary" został poruszony temat polskich siatkarzy przez Jana Tomaszewskiego. Były bramkarz zwrócił na to od razu uwagę.

- Nie, nie, nie. Jedną rzecz trzeba poprawić. Odpadła już Francja, Brazylia. To jest po prostu niemożliwe, a jednak się okazuje, że jest możliwe. Dlaczego tak się dzieje? Te drużyny, które są słabsze przyjeżdżają przygotowane od początku na 100% możliwości. W tych meczach fazy grupowej rzeczywiście zrobili i to dużo. Natomiast, Francja, Brazylia, Polska to są faworyci, którzy przyjeżdżają na grę do finału, czyli w głowie mają, że rozegrają 6-7 spotkań. Formę optymalną mają dopiero od meczu pucharowego. Teraz będziemy grać z Kanadą i musimy zagrać na 80%, bo wiadomo jest to zespół dobry, ale umówmy się nie jest to światowa czołówka. Forma musi przyjść od czwartego meczu do finału i to samo było u Francuzów i Brazylijczyków. [...] Winę ponosi sztab szkoleniowy, który nie przygotował ich na te 60-70%. Trzeba po prostu to stopniować - mówił Tomaszewski.

Polacy o ćwierćfinał zagrają 20 września o godzinie 14:00. Ich rywalem będzie Kanada.