Kiedy mecz Polska – Czechy? O której Polacy grają o brązowy medal mistrzostw świata z Czechami?

MŚ siatkarzy: Kiedy Polacy grają mecz o 3. miejsce przeciwko Czechom?

Mecz reprezentacji Polski z Włochami był zdecydowanie jednym z najbardziej budzących emocje w tym turnieju. Nic dziwnego, bo choć nie był to finał, to niemal tak był odbierany. Z racji tego, że w drugim półfinale rywalizowali Czesi i Bułgarzy, to zwycięzca półfinału Polska – Włochy był z góry brany jako faworyt do końcowego zwycięstwa. Polacy nie mieli dobrych wspomnień z rywalizacji z Włochami na mistrzostwach świata – w finale poprzedniej imprezy Włosi ograli Polaków i przerwali ich serię wygranych tytułów mistrzów świata. Z drugiej strony w dwóch kolejnych finałach imprez międzynarodowych – na mistrzostwach Europy 2023 i w Lidze Narodów 2025 górą byli Polacy. Mecz półfinałowy MŚ 2025, zwłaszcza w pierwszym secie, obfitował w błędy po obu stronach, lecz za każdym razem lepsi okazywali się Włosi, którzy lepiej opanowywali się w najważniejszych momentach i wygrali całe spotkanie. Tym samym już w jutro, w niedzielę 28 września, Polacy zagrają z Czechami o brąz mistrzostw świata.

O której godzinie mecz Polska - Czechy o brązowy medal mistrzostw świata?

Mecze o 3. miejsce i finał mistrzostw świata 2025 odbędą się w takich samych godzinach, jak półfinały dzień wcześniej, czyli o 8:30 i 12:30 czasu polskiego. To oznacza, że mecz Polska – Czechy o brązowy MŚ 2025 odbędzie się w niedzielę, 28 września, o godzinie 8:30. Trzeba przyznać, że historia meczów Polski z Czechami nie jest bogata. W 2010 i 2011 roku mierzyliśmy się z tym zespołem w Memoriale Huberta Wagnera, a następnie jeszcze tylko trzy razy i zawsze na mistrzostwach Europy! Dwa razy w fazie grupowej, oraz raz w 1/8 finału. Wszystkie spotkania wygrali Polacy 3:0 lub 3:1.