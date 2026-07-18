Liga Narodów: Kiedy grają polscy siatkarze? O której godzinie kolejny mecz?

Polscy siatkarze grają w ostatnim turnieju Ligi Narodów w fazie interkontynentalnej.

Z 7 wygranymi w 9 meczach są już pewni awansu do finałów LN.

Kiedy Biało-Czerwoni grają kolejny mecz? Poniżej terminarz Polaków w Lidze Narodów.

Liga Narodów: Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Terminarz

Polscy siatkarze pokonali 3:0 Brazylię (25:22, 28:26, 25:19) w swoim drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zapewnili sobie awans do imprezy finałowej, która odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo.

Liga Narodów: Polscy siatkarze rozgromili Brazylię! Jest awans do turnieju finałowego!

Polacy do turnieju w Chicago przystępowali po udanym etapie LN w Gliwicach, który zakończyli z kompletem zwycięstw. W pierwszym spotkaniu w USA pokonali gładko aktualnych wicemistrzów świata Bułgarów 3:0, co oznaczało, że od początku rozgrywek wygrali siedem meczów i ponieśli tylko dwie porażki. W spotkaniu z Brazylią postawili „kropkę nad i”, pieczętując awans do turnieju finałowego z udziałem ośmiu drużyn.

Oto dokładny terminarz Polaków w Lidze Narodów (daty i godziny czasu polskiego):

Środa, 15 lipca 2026 (19:00): Polska 3:0 Bułgaria

Sobota, 18 lipca 2026 (03:00): Polska - Brazylia

Sobota, 18 lipca 2026 (23:00): Polska - Francja

Poniedziałek, 20 lipca 2026 (03:00): Polska - USA

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