Liga Narodów: Kiedy grają polscy siatkarze? O której godzinie kolejny mecz?

- Polscy siatkarze grają w ostatnim turnieju Ligi Narodów w fazie interkontynentalnej.
- Z 7 wygranymi w 9 meczach są już pewni awansu do finałów LN.
- Kiedy Biało-Czerwoni grają kolejny mecz? Poniżej terminarz Polaków w Lidze Narodów.
Liga Narodów: Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Terminarz
Polscy siatkarze pokonali 3:0 Brazylię (25:22, 28:26, 25:19) w swoim drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zapewnili sobie awans do imprezy finałowej, która odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo.
Liga Narodów: Polscy siatkarze rozgromili Brazylię! Jest awans do turnieju finałowego!
Polacy do turnieju w Chicago przystępowali po udanym etapie LN w Gliwicach, który zakończyli z kompletem zwycięstw. W pierwszym spotkaniu w USA pokonali gładko aktualnych wicemistrzów świata Bułgarów 3:0, co oznaczało, że od początku rozgrywek wygrali siedem meczów i ponieśli tylko dwie porażki. W spotkaniu z Brazylią postawili „kropkę nad i”, pieczętując awans do turnieju finałowego z udziałem ośmiu drużyn.
Oto dokładny terminarz Polaków w Lidze Narodów (daty i godziny czasu polskiego):
- Środa, 15 lipca 2026 (19:00): Polska 3:0 Bułgaria
- Sobota, 18 lipca 2026 (03:00): Polska - Brazylia
- Sobota, 18 lipca 2026 (23:00): Polska - Francja
- Poniedziałek, 20 lipca 2026 (03:00): Polska - USA