Liga Narodów: Kiedy grają polscy siatkarze? O której godzinie kolejny mecz?

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-18 7:58

Polscy siatkarze w ostatnim turnieju Ligi Narodów w fazie zasadniczej najpierw rozgromili 3:0 Bułgarię, a potem rozbili też 3:0 Brazylię. Zespół trenera Nikoli Grbicia zapewnił już sobie awans do imprezy finałowej (29 lipca - 2 sierpnia w Ningbo). Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Poniżej terminarz w Lidze Narodów.

Uśmiechnięty siatkarz Tomasz Fornal obok Bartłomieja Bołądzia. O meczach Polaków przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Gadomski Marcin / Super Express
  • Polscy siatkarze grają w ostatnim turnieju Ligi Narodów w fazie interkontynentalnej.
  • Z 7 wygranymi w 9 meczach są już pewni awansu do finałów LN.
  • Kiedy Biało-Czerwoni grają kolejny mecz? Poniżej terminarz Polaków w Lidze Narodów.

Liga Narodów: Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Terminarz

Polscy siatkarze pokonali 3:0 Brazylię (25:22, 28:26, 25:19) w swoim drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia zapewnili sobie awans do imprezy finałowej, która odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo.

Liga Narodów: Polscy siatkarze rozgromili Brazylię! Jest awans do turnieju finałowego!

Polacy do turnieju w Chicago przystępowali po udanym etapie LN w Gliwicach, który zakończyli z kompletem zwycięstw. W pierwszym spotkaniu w USA pokonali gładko aktualnych wicemistrzów świata Bułgarów 3:0, co oznaczało, że od początku rozgrywek wygrali siedem meczów i ponieśli tylko dwie porażki. W spotkaniu z Brazylią postawili „kropkę nad i”, pieczętując awans do turnieju finałowego z udziałem ośmiu drużyn.

Oto dokładny terminarz Polaków w Lidze Narodów (daty i godziny czasu polskiego):

  • Środa, 15 lipca 2026 (19:00): Polska 3:0 Bułgaria
  • Sobota, 18 lipca 2026 (03:00): Polska - Brazylia
  • Sobota, 18 lipca 2026 (23:00): Polska - Francja
  • Poniedziałek, 20 lipca 2026 (03:00): Polska - USA
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Pytanie 1 z 20
Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to...
Bartosz Kurek
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