Liga Narodów: Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Z kim gra Polska po Słowenii? Terminarz

Reprezentacja Polski ma już za sobą dwa mecze w Lidze Narodów siatkarzy z Kubą i Słowenią.

Z kim teraz zagrają Polacy? Kiedy kolejny mecz w LN?

Sprawdź terminarz pierwszego turnieju Ligi Narodów w poniższym tekście.

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Z kim gra Polska w Lidze Narodów?

Polscy siatkarze rozpoczęli zmagania w Lidze Narodów w chińskim mieście Linyi. Nikola Grbić na pierwszy tegoroczny turniej powołał w dużej mierze mniej doświadczonych zawodników, choć w 14-osobowej kadrze znalazło się miejsce m.in. dla pełniącego funkcję kapitana Aleksandra Śliwki. W odmienionym składzie reprezentacja Polski świetnie otworzyła turniej, pokonując w środę Kubę 3:0. Prawdziwy sprawdzian przyszedł jednak dzień później - przeciwko Słowenii.

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W zdecydowanie trudniejszym starciu do wyłonienia zwycięzcy potrzeba było aż 5 setów. W trzech pierwszych decydowała najmniejsza możliwa różnica 2 punktów, w tym dwukrotnie na przewagi. Ostatecznie to Słoweńcy cieszyli się po pasjonującym tie-breaku (19:17) z wyszarpanego zwycięstwa 3:2. Polacy nie mają jednak wiele czasu na rozpamiętywanie tego starcia, bowiem już w piątek (12 czerwca) zagrają kolejny mecz!

Terminarz Ligi Narodów. Kiedy grają Polacy?

Kto będzie ich kolejnym rywalem? Tym razem Polska zmierzy się z Japonią, a dobra wiadomość dla kibiców dotyczy godziny rozpoczęcia. Podobnie jak w czwartek ze Słowenią, spotkanie z Japończykami rozpocznie się o 14:00. Poniżej dokładny terminarz polskich siatkarzy w pierwszym tygodniu Ligi Narodów:

Środa, 10 czerwca 2026 (07:00): Polska - Kuba 3:0

Czwartek, 11 czerwca 2026 (14:00): Polska - Słowenia 2:3

Piątek, 12 czerwca 2026 (14:00): Polska - Japonia

Niedziela, 14 czerwca 2026 (07:00): Polska - Ukraina

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