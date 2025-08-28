Ostatni test przed mistrzostwami świata!

To będzie ostatnia szansa dla kibiców reprezentacji Polski w siatkówce, aby zobaczyć ich akcji. Memoriał Huberta Wagnera to coroczna impreza, która od 2014 roku niezmiennie odbywa się w Krakowie. Tym razem przed mistrzostwami świata reprezentacja Polski będzie miała okazję sprawdzić się w spotkaniach z Argentyną, Brazylią oraz Serbią.

Memoriał Huberta Wagnera 2025 - terminarz. Kiedy mecze?

Argentyna - Brazylia (29.08, godz. 18:00)

Polska - Serbia (29.08, godz. 20:30)

Polska - Brazylia (30.08, godz. 20:30)

Polska - Argentyna (31.08, godz. 20:30).

Ważna decyzja Grbicia! Bartosz Bednorz poza kadrą

28 sierpnia w czwartek Grbić podjął kluczową decyzję w sprawie ostatniego z siatkarzy, który musiał opuścić zgrupowanie. Wybór padł na Bartosza Bednorza, dla którego jest to druga taka sytuacja (wcześniej został skreślony na ostatniej prostej przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu).

- Rozmawiałem z Bartkiem tuż przed konferencją o 12:00. Kiedy mu to powiedziałem, od razu przyjechałem tutaj. Nie spałem ostatniej nocy. To najgorsza część mojej pracy. Patrzyłem na cały sezon. Ironią jest to, że Bartek w środę wieczorem miał najlepszy trening w całym sezonie. Chciałem się dowiedzieć podczas sezonu jak każdy może pomóc zespołowi. W tym momencie Artur może to zrobić bardziej - rzucił Grbić.

Reprezentacja Polski walkę o mistrzostwo świata rozpoczną 13 września meczem z Rumunią. Dwa dni później zagrają z Katarem (15.09, godz. 15:30). W ostatnim meczu fazy grupowej "biało-czerwoni" zmierzą się z Holandią (17.09, godz. 12:00).

Gdzie oglądać Memoriał Huberta Wagnera?

Transmisja ze wszystkich spotkań siatkarzy będzie dostępna w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.