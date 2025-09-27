Mocne stanowisko Nikoli Grbicia przed meczem Polska - Czechy! Powiedział o tym bez zawahania

Nikola Grbić wspomniał o tym przed meczem o brązowy medal. "Teraz byłby naprawdę duży błąd"

Nie tak wyobrażali sobie wszyscy mecz Polski z Włochami. Po bardzo wyrównujących trzech setach niestety nie udało się biało-czerwonym wygrać choćby jednej partii. Skład wicemistrzów olimpijskich posypał się tuż przed rozpoczęciem spotkania, ponieważ z gry wypadł Bartosz Kurek. O urazie kapitana reprezentacji Polski wypowiedział się od razu po meczu Nikola Grbić.

- Nie, nie. Myślę, że nie. Bartek ma problem z mięśniami brzucha - odpowiedział trener na pytanie dotyczące ewentualnego występu 37-latka w starciu o brązowy medal.

Nikola Grbić nie ma co do tego złudzeń! Trener wprost przed meczem Polska - Czechy

Mecz o brązowy medal mistrzostw świata na pewno jest bardzo ważny dla polskich siatkarzy. Mimo tak słabego wyniku w półfinale, ambicje biało-czerwonych są ogromne, co idealnie przedstawił Grbić w swojej wypowiedzi dla "Interia Sport", a także zaznaczył do czego nie można dopuścić.

- Ja myślę, że każdy medal ma swoją wartość. Teraz byłby naprawdę duży błąd ze strony wszystkich myśleć, że to tylko Czechy, więc będzie łatwo. Bo teraz mieliśmy okazję zagrać finał, którego nie rozegramy, więc musimy to wszystko zapomnieć i skoncentrować się, żeby następnego dnia rozegrać bardzo ważny mecz dla każdego zawodnika - podkreślił szkoleniowiec Polaków.

Serb podkreślił także, że walka o brązowy medal to wcale nie jest żadna katastrofa, patrząc przez pryzmat listy zawodników, którą trener zgłosił na ten turniej.

- Myślę, że gdyby na początku, gdy zestawiałem listę zawodników na Ligę Narodów przy tych wszystkich nieobecnych, to gdyby ktoś zapytał: "chciałbyś z tymi zawodnikami wygrać dwa medale? Niekonieczne złoto w VNL-u, ale dwa medale na obu turniejach?". To myślę, że każdy, a ja pierwszy, bym się pod tym podpisał, że możemy to zrobić z zawodnikami, którzy pierwszy raz grają - zaznaczył Grbić.

Mecz Polska - Czechy zaplanowany jest na 28 września o godzinie 8:30 czasu polskiego.