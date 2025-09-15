MŚ siatkarzy 2025: Terminarz. Kiedy kolejny mecz Polaków?

Reprezentacja Polski w fazie grupowej teoretycznie nie powinni mieć żadnych problemów, aby awansować do kolejnej rundy. Jednak warto zaznaczyć, że biało-czerwoni w pierwszym starciu nie mieli łatwej przeprawy w otwierającym secie. Wicemistrzowie olimpijscy walczyli na przewagi z dużej niżej notowaną Rumunią. Na szczęście wszystko zakończyło się szczęśliwie i Polacy triumfowali po trzech setach.

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy? Terminarz MŚ 2025

Na Filipinach nie brakuje niespodzianek w postaci. Wielu ekspertów stawiało Japonię w gronie faworytów do sięgnięcia po medal na mistrzostwach świata. Okazało się, że po dwóch porażkach 0:3 z Turcją oraz Kanadą zespół pod wodzą Laurenta Tilliego pożegnał się z turniejem.

Kiedy ostatni mecz Polaków w fazie grupowej?

Polacy zgodnie z planem pokonali na swojej drodze Katar. Pierwszy set był najbardziej wyrównany, bo w niektórych momentach Katarczycy nawet byli w stanie objąć prowadzenie. Ich gra się totalnie posypała w samej końcówce, co bez problemu wykorzystali wicemistrzowie olimpijscy.

W drugim secie, Katar nie walczył tak skutecznie, jak w poprzedniej partii. Polacy wygrali pewnie 25:14. Trzecia partia była analogiczna do poprzedniej. Biało-czerwoni już na początku seta wywalczyli kilka punktów przewagi. Kolejne akcje tylko udowadniały, że ekipa pod wodzą Grbicia weszła na swoje obroty. Ostatecznie Polacy wygrali 3:0 (25:21; 25:14; 25:19)

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy?

Polacy powalczą o pierwsze miejsce w grupie już 17 września. Wicemistrzowie olimpijscy zmierzą się z Holandią. Początek spotkania zaplanowano na 12:00.