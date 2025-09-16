MŚ siatkarzy: Drabinka. Z kim zagrają Polacy w 1/8 finału?

Mistrzostwa świata na Filipinach. Drabinka i terminarz

Polscy siatkarze na mistrzostwach świata zgodnie z planem triumfowali w dwóch pierwszych spotkaniach z Rumunią i Katarem. Biało-czerwoni w porównaniu do innych zespołów ma bardzo jasną sytuację. Awans do fazy pucharowej wicemistrzowie olimpijscy mają pewny. Od spotkania z Holandią zależy, na jakim miejscu ostatecznie uplasują się podopieczni Nikoli Grbicia.

Sensacja goni sensacje na Filipinach

Japonia z roli faworyta do medalu została jedną z pierwszych drużyn, która odpadła z turnieju. Oprócz tego doszło także do sensacyjnych porażek: Francji z Finlandią (2:3), czy Włochów z Belgią (2:3).

Z kim Polacy zmierzą się w 1/8 finału mistrzostw świata? Drabinka i terminarz

Pierwsze mecze 1/8 finału zostaną rozegrane od 20 września. Z tymi zespołami polscy siatkarze mogą zmierzyć się w kolejnych fazach mistrzostw świata.

Terminarz MŚ siatkarzy 2025: faza pucharowa

sobota, 20 września

1/8 finału: B1 – G2 (9:30 lub 14:00)

1/8 finału: G1 – B2 (9:30 lub 14:00)

niedziela, 21 września

1/8 finału: C1 – F2 (9:30 lub 14:00)

1/8 finału: F1 – C2 (9:30 lub 14:00)

poniedziałek, 22 września

1/8 finału: D1 – E2 (9:30 lub 14:00)

1/8 finału: E1 – D2 (9:30 lub 14:00)

wtorek, 23 września

1/8 finału: A1 – H2 (9:30 lub 14:00)

1/8 finału: H1 – A2 (9:30 lub 14:00)

środa, 24 września

1/4 finału: B1/G2 – G1/B2 (9:30 lub 14:00)

1/4 finału: C1/F2 – F1/C2 (9:30 lub 14:00)

czwartek, 25 września

1/4 finału: A1/H2 – H1/A2 (9:30 lub 14:00)

1/4 finału: E1/D2 – D1/E2 (9:30 lub 14:00)

sobota, 27 września

1/2 finału (#1): (8:30)

1/2 finału (#2): (12:30)

niedziela, 28 września

mecz o 3. miejsce (8:30)

finał (12:30)

Biało-czerwoni w 1/8 finału zmierzą się z Kanadą lub Turcją. W ćwierćfinale do wcześniej wspomnianych zespołów dołączy także Holandia. Dokładniejszy scenariusz będzie można łatwo ustalić tuż po zakończeniu fazy grupowej. Turniej na Filipinach udowodnił, że kibice mogą się spodziewać jeszcze wielu niespodzianek.