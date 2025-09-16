Polscy siatkarze przystępują do tegorocznych mistrzostw świata z wielkimi nadziejami. Trzy lata temu przed własną publicznością zostali wicemistrzami świata, a od tamtej pory wygrali mistrzostwa Europy, zagrali w finale igrzysk olimpijskich i wygrali w tym roku Ligę Narodów. Triumf w tych rozgrywkach pod nieobecność kilku siatkarzy pokazał moc Biało-Czerwonych, którzy na MŚ będą wzmocnieni wracającymi Bartoszem Kurkiem i Norbertem Huberem.

Kiedy grają polscy siatkarze? Terminarz MŚ 2025

Mistrzostwa rozgrywane w tym roku na Filipinach rozpoczęły się w piątek, 12 września. Gospodarze turnieju zagrali w meczu otwarcia z Tunezją, ale najważniejsze dla polskich kibiców wydarzyło się następnego dnia. W sobotę reprezentacja Polski rozpoczęła MŚ od meczu z Rumunią. Siatkarze Nikoli Grbicia są zdecydowanym faworytem całej grupy B i wygrali z Rumunami pełną pulę, choć w pierwszym secie długo grali na przewagi (34:32; 25:15; 25:19). Jakakolwiek wpadka byłaby przykrą niespodzianką, a podobne oczekiwania były wobec drugiego meczu z Katarem. I w tym przypadku Polscy siatkarze wygrali spotkanie 3:0 (25:21; 25:14; 25:19), a o pierwsze miejsce w grupie powalczą z Holandią już 17 września o godzinie 12:00.

Oto terminarz Polski w fazie grupowej Mistrzostw Świata:

Zwycięstwa z Rumunią i Katarem wystarczyły Polakom do awansu do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Tajlandii. Drużyny z "polskiej grupy B" trafią w fazie pucharowej na te z grupy G, w której grają Japonia, Kanada, Turcja i Libia.

Skład reprezentacji Polski na MŚ. Wielkie powroty

Nikola Grbić zabrał na MŚ 14 siatkarzy. Jak zwykle jego powołania były szeroko komentowane ze względu na kłopot bogactwa. Selekcjoner pominął m.in. Bartłomieja Bołądzia i Bartosza Bednorza. Ostatecznie do kadry załapali się:

Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny

Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Marcin Komenda, Jan Firlej Atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak

Bartosz Kurek, Kewin Sasak Przyjmujący: Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal

Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal Środkowi: Jakub Kochanowski, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak, Norbert Huber

