Polska - Rumunia. NA ŻYWO. Relacja z pierwszego meczu biało-czerwonych na mistrzostwach świata!

Robert Szapski
2025-09-13 15:56

Reprezentacja Polski rozpoczyna rywalizację na mistrzostwach świata na Filipinach! Podopieczni Nikoli Grbicia po fenomenalnej grze w Lidze Narodów i zdobyciu złotego medalu na tej imprezie będą walczyć o krążek tego samego koloru na najważniejszym turnieju w 2025 roku. Nie jest tajemnicą, że "biało-czerwoni" są faworytami meczu z Rumunią, jednak wcześniejsze porażki Japonii i Kuby pokazały, że na Filipinach wszystko jest możliwe.

Reprezentacja Polski rozpoczyna walkę o złoty medal mistrzostw świata!

Podopieczni Nikoli Grbicia na poprzedniej imprezie mistrzostw świata ponieśli porażkę w finale z Włochami i musieli zadowolić się srebrnym medalem na imprezie organizowanej w Polsce i Słowenii. Tym razem praktycznie każdy z siatkarzy mówi, że głównym celem turnieju na Filipinach jest złoty medal, co potwierdził Kamil Semeniuk w rozmowie z dziennikarzami przed meczem z Rumunią.

Polska - Rumunia 0:0 (-:-;-:-;-:-)

Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk

Rumunia: Aciobanitei, Bala, Balean, Bartha, Butnaru, Chitigoi, Constantin, Dumitru, Ionescu, Kantor, Kosinski, Lupu, Magdas, Peta

Polska - Rumunia

31:32

Błąd Fornala... Musimy się bronić teraz...

31:30

FORNAL! Mamy piłkę setową!

29:30

Rumunia z piłką setową...

29:29

Ogromne emocje już w pierwszym secie!

29:28

Lewa strona i bomba LEONA!

28:28

Rumunia przez środek... Magdas z pewnym punktem...

28:27

Trzecia piłka setowa dla Polski!

27:27

Niestety... Fornal też się myli...

27:26

Druga piłka setowa dla Polski! Mylą się Rumunii na zagrywce!

26:26

Ionescu przedziera się po prostej... Znowu mamy remis...

26:25

Piłka setowa dla Polski!

25:25

KUREK! Znowu mamy remis! Musimy odwrócić ten wynik...

24:25

Przedzierają się Rumunii przez nasz blok...

24:24

Uff! Fornal kiwa i mamy grę na przewagi!

23:24

Fornal zablokowany... Piłka setowa dla Rumunii...

23:23

Ionescu ne czystej siatce kończy...

23:22

Baaaardzo daleko w aut Magdas!

22:22

Ponownie pewnie skończyli tę akcję rywale biało-czerwonych...

21:21

Myli się Leon... Nerwowa końcówka się szykuje...

21:19

Niestety punkt dla Rumunii, ale po chwili potężną bombę odpala Kurek!

21:18

Znakomita akcja imienia Tomasza Fornala, ale sędzia wprowadził zamieszanie swoją decyzją...

20:18

Bartha w aut z zagrywki!

19:17

Uff! Blok ratuje akcję Polaków!

18:16

Błąd ustawienia Rumunii! Punkt dla Polaków!

17:16

Lewe skrzydło i Fornal przeciska się przez rumuński blok!

16:15

Balean atakuje w aut!

15:15

Piekielnie mocna zagrywka Leona i Fornal "dobija" z przechodzącej piłki! Mamy remis!

14:15

Bardzo wysoka kiwka Leona. Zbyt łatwe zagranie, ale na szczęście Rumunia wpada w siatkę...

13:15

Kochanowski pomylił się... Rumunia ma powody do radości...

13:13

AS SERWISOWY KURKA!

12:13

Pojedynczy blok LEONA! Balean zatrzymany!

11:13

Kochanowski i nie ma co zbierać!

10:13

Kolejna dobra kiwka rumuńskiego zawodnika...

9:10

KOLEJNY BLOK! Tym razem Kurek z Huberem powstrzymali zapędy z lewego skrzydła Rumunii!

8:10

Potrójny blok Polaków!

7:10

Przewaga Rumunii znowu rośnie... Przerwa dla Grbicia...

7:8

Balean myli się! Nie udało się zahaczyć o polski blok!

6:8

Kurek zablokowany, ale Rumunia dotyka siatki!

5:8

Długa wymiana dla Rumunii... Kurek znowu nie był w stanie przebić się przez rumuński blok...

5:7

As serwisowy Rumunii...

4:5

Niestety tym razem Kurek zablokowany...

4:3

Kurek nic sobie nie robi z podwójnego bloku Rumunii! Znakomity atak!

3:3

Kurek w siatkę z zagrywki...

3:2

KOCHANOWSKI! ŚCIANA!

2:2

WILFREDO LEON! Komenda od razu uruchomił lewe skrzydło!

1:2

Pierwsza akcja i sprytna kiwka tuż za blok Bartosza Kurka.

1:1

Dumitru także łatwo oddaje punkt...

0:1

Od błędu w polu serwisowym rozpoczął Tomasz Fornal.

Reprezentacja Polski rozpoczyna walkę o złoty medal mistrzostw świata! Trzymamy mocno kciuki!

Przed nami hymny obu państw.

Nikola Grbić zdecydował, w jakim składzie biało-czerwoni rozpoczną to spotkanie:

  • Kurek
  • Leon
  • Fornal
  • Huber
  • Kochanowski
  • Komenda
  • Popiwczak!

Niespełna 20 minut pozostało do rozpoczęcia mistrzostw świata przez reprezentację Polski!

Witamy w relacji z pierwszego meczu reprezentacji Polski na mistrzostwach świata! Początek spotkania Polska - Rumunia został zaplanowany na 15:30. Zapraszamy!

