Polska - Rumunia. NA ŻYWO. Relacja z pierwszego meczu biało-czerwonych na mistrzostwach świata!

Reprezentacja Polski rozpoczyna walkę o złoty medal mistrzostw świata!
Podopieczni Nikoli Grbicia na poprzedniej imprezie mistrzostw świata ponieśli porażkę w finale z Włochami i musieli zadowolić się srebrnym medalem na imprezie organizowanej w Polsce i Słowenii. Tym razem praktycznie każdy z siatkarzy mówi, że głównym celem turnieju na Filipinach jest złoty medal, co potwierdził Kamil Semeniuk w rozmowie z dziennikarzami przed meczem z Rumunią.
Polska - Rumunia 0:0 (-:-;-:-;-:-)
Polska: Firlej, Fornal, Granieczny, Huber, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Kurek, Leon, Nowak, Popiwczak, Sasak, Semeniuk, Szalpuk
Rumunia: Aciobanitei, Bala, Balean, Bartha, Butnaru, Chitigoi, Constantin, Dumitru, Ionescu, Kantor, Kosinski, Lupu, Magdas, Peta
Polska - Rumunia
31:32
Błąd Fornala... Musimy się bronić teraz...
31:30
FORNAL! Mamy piłkę setową!
29:30
Rumunia z piłką setową...
29:29
Ogromne emocje już w pierwszym secie!
29:28
Lewa strona i bomba LEONA!
28:28
Rumunia przez środek... Magdas z pewnym punktem...
28:27
Trzecia piłka setowa dla Polski!
27:27
Niestety... Fornal też się myli...
27:26
Druga piłka setowa dla Polski! Mylą się Rumunii na zagrywce!
26:26
Ionescu przedziera się po prostej... Znowu mamy remis...
26:25
Piłka setowa dla Polski!
25:25
KUREK! Znowu mamy remis! Musimy odwrócić ten wynik...
24:25
Przedzierają się Rumunii przez nasz blok...
24:24
Uff! Fornal kiwa i mamy grę na przewagi!
23:24
Fornal zablokowany... Piłka setowa dla Rumunii...
23:23
Ionescu ne czystej siatce kończy...
23:22
Baaaardzo daleko w aut Magdas!
22:22
Ponownie pewnie skończyli tę akcję rywale biało-czerwonych...
21:21
Myli się Leon... Nerwowa końcówka się szykuje...
21:19
Niestety punkt dla Rumunii, ale po chwili potężną bombę odpala Kurek!
21:18
Znakomita akcja imienia Tomasza Fornala, ale sędzia wprowadził zamieszanie swoją decyzją...
20:18
Bartha w aut z zagrywki!
19:17
Uff! Blok ratuje akcję Polaków!
18:16
Błąd ustawienia Rumunii! Punkt dla Polaków!
17:16
Lewe skrzydło i Fornal przeciska się przez rumuński blok!
16:15
Balean atakuje w aut!
15:15
Piekielnie mocna zagrywka Leona i Fornal "dobija" z przechodzącej piłki! Mamy remis!
14:15
Bardzo wysoka kiwka Leona. Zbyt łatwe zagranie, ale na szczęście Rumunia wpada w siatkę...
13:15
Kochanowski pomylił się... Rumunia ma powody do radości...
13:13
AS SERWISOWY KURKA!
12:13
Pojedynczy blok LEONA! Balean zatrzymany!
11:13
Kochanowski i nie ma co zbierać!
10:13
Kolejna dobra kiwka rumuńskiego zawodnika...
9:10
KOLEJNY BLOK! Tym razem Kurek z Huberem powstrzymali zapędy z lewego skrzydła Rumunii!
8:10
Potrójny blok Polaków!
7:10
Przewaga Rumunii znowu rośnie... Przerwa dla Grbicia...
7:8
Balean myli się! Nie udało się zahaczyć o polski blok!
6:8
Kurek zablokowany, ale Rumunia dotyka siatki!
5:8
Długa wymiana dla Rumunii... Kurek znowu nie był w stanie przebić się przez rumuński blok...
5:7
As serwisowy Rumunii...
4:5
Niestety tym razem Kurek zablokowany...
4:3
Kurek nic sobie nie robi z podwójnego bloku Rumunii! Znakomity atak!
3:3
Kurek w siatkę z zagrywki...
3:2
KOCHANOWSKI! ŚCIANA!
2:2
WILFREDO LEON! Komenda od razu uruchomił lewe skrzydło!
1:2
Pierwsza akcja i sprytna kiwka tuż za blok Bartosza Kurka.
1:1
Dumitru także łatwo oddaje punkt...
0:1
Od błędu w polu serwisowym rozpoczął Tomasz Fornal.
Reprezentacja Polski rozpoczyna walkę o złoty medal mistrzostw świata! Trzymamy mocno kciuki!
Przed nami hymny obu państw.
rozpoczną: Bartosz Kurek, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Jakub Popiwczak (L)
Nikola Grbić zdecydował, w jakim składzie biało-czerwoni rozpoczną to spotkanie:
- Kurek
- Leon
- Fornal
- Huber
- Kochanowski
- Komenda
- Popiwczak!
Niespełna 20 minut pozostało do rozpoczęcia mistrzostw świata przez reprezentację Polski!
Witamy w relacji z pierwszego meczu reprezentacji Polski na mistrzostwach świata! Początek spotkania Polska - Rumunia został zaplanowany na 15:30. Zapraszamy!