Nikola Grbić rozbrajająco szczerze o rywalach Polaków na MŚ: „We własnym gronie mamy mocniejszą rywalizację”

Reprezentacja Polski jest jednym z faworytów do złotego medalu nadchodzących mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn. Polacy to aktualni wicemistrzostwie świata, igrzysk olimpijskich, mistrzowie Europy i liderzy światowego rankingu FIVB. Jako że mistrzostwa zostały poszerzone do 32 zespołów, to nie ma się co dziwić, że trudno o klasowych rywali w fazie grupowej. W niej Polska zmierzy się z Rumunią (22. miejsce w rankingu FIVB), Holandią (19. miejsce) i Katarem (20. miejsce). Z tą ostatnią drużyną do tej pory Polacy jeszcze się nie mierzyli i w zasadzie mało o niej wiadomo, ponieważ rzadko gra na poziomie międzynarodowym. Choć była okazja, by samemu przekonać się o tym, jak gra rywal, jeszcze przed startem mistrzostw, Nikola Grbić z niej nie skorzystał, a jego wyjaśnienie jest rozbrajająco szczere.

Jak wyjawił Grbić, cytowany przez portal Sport.pl, każdy zespół miał tylko godzinę treningu na hali, w której rozegrane zostaną mecze fazy grupowej, a nie, jak to zwykle bywa na takich imprezach, 1,5 godziny. Związane jest to oczywiście ze wspomnianym poszerzeniem MŚ do 32 drużyn. Co ciekawe, trening przed Polakami mieli Katarczycy, czyli właśnie jeden z rywali Biało-Czerwonych w fazie grupowej. Selekcjoner zdradził, że Katarczycy zaproponowali nawet... sparing, by wspólnie obie drużyny mogły przepracować na parkiecie dwie godziny. Nie przystał on jednak na tę propozycję.

Byłaby to okazja nie tylko do wydłużenia sesji treningowej, ale też podpatrzenia rywala, o którym mało co wiadomo. – Kiedy ćwiczymy we własnym gronie - sześciu na sześciu - to, z całym szacunkiem, ale rywalizacja jest znacznie mocniejsza i trudniejsza niż w przypadku sparingu z nimi – wyjaśnił szczerze Grbić – Podczas pierwszego seta może byśmy i się czegoś dowiedzieli o nich lub zobaczyli, co robią, ale wolę skupić się na nas – dodał.

Serb podkreślił, że nie mówi tego by kpić z rywali, ale też nie ma co zakłamywać realiów – Polacy z Katarem powinni sobie poradzić nawet bez specjalnej analizy gry przeciwnika, a skupiając się na własnych elementach rozgrywki. – Zawsze musi być szacunek, niezależnie od tego, z kim gramy. Nie tylko z mojej strony, ale też zawodników i reszty naszej ekipy. My należymy do światowej czołówki, a oni nie grają w Lidze Narodów czy innych topowych turniejach. Musi być ku temu powód. Mam więc takie założenie, że jeśli zagramy swoje i będziemy wywoływać presję zagrywką, a potem podtrzymywać ją dzięki skupieniu w ataku oraz formacji blok-obrona, to nie będzie miało znaczenia, czy będziemy taktycznie przygotowani na ich grę na bazie 15 meczów. Uważam, że ogółem jakość naszej siatkówki będzie wystarczająca, nawet jeśli nie będziemy mieli ich dokładnie rozpracowanych. Powtórzę - nie chcę, by to źle zabrzmiało, ale takie są po prostu realia – podkreślił wyraźnie Grbić, cytowany przez Sport.pl.

