Reakcja Sebastiana Świderskiego mówi wszystko! Wskazał cel reprezentacji Polski na mistrzostwa świata

Sebastian Świderski wskazał cel przed mistrzostwami świata

Reprezentacja Polski przyzwyczaiła kibiców, że do sukcesów na każdej imprezie w ostatnich latach. Wicemistrzowie olimpijscy kilka tygodni temu mogli się cieszyć ze zwycięstwa w Lidze Narodów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w turnieju finałowym "biało-czerwoni" spisali się fenomenalnie pokonując kolejno: Japonię, Brazylię oraz Włochy bez straty seta!

Komplikacje w kadrze Grbicia

Serbski szkoleniowiec nie miał łatwego zadania, ponieważ tuż przed sezonem reprezentacyjnym otrzymał informację o tym, że nie będzie mógł skorzystać z pomocy m.in. Łukasza Kaczmarka, Marcina Janusza, czy Mateusza Bieńka.

Sebastian Świderski zdecydowanie o mistrzostwach świata siatkarzy! Prezes PZPS wskazał cel

Sebastian Świderski w rozmowie z "Polsatem Sport" wypowiedział się na temat zbliżających się mistrzostw świata na Filipinach. Prezes PZPS zwrócił na to szczególną uwagę.

- Turniej zaczyna się już za kilka dni, będziemy kibicować, wspierać i wierzyć w to, że chłopacy wrócą z medalem. Trener Nikola Grbić sam powtarza, że brakuje mu tego złotego krążka mistrzostw świata. W kadrze jest kilku siatkarzy, którzy zadebiutują na tej imprezie, widać u nich głód sukcesu i chcą pokazać się z jak najlepszej strony - rozpoczął, po czym wskazał drużyny, które będą szczególnie się liczyć w walce o medale.

- Włosi w każdym turnieju są niezwykle groźni, jest też Brazylia, zawsze mocne Stany Zjednoczone. Pamiętajmy oczywiście o mistrzach olimpijskich, Francja to ekipa, która na każdym turnieju pokazuje się z najlepszej strony i walczy do samego końca. Serbowie z kolei mają problemy ze zmianą pokoleniową i widać, że coś nie gra w środku tej drużyny - zaznaczył.

- Trzeba po prostu wygrywać z poszczególnymi rywalami i krok po kroku wspinać się po turniejowej drabince po upragniony złoty medal - skwitował Świderski.

Pierwszy mecz kadry na mistrzostwach świata jest zaplanowany na 13 września z Rumunią. W kolejnych dniach ,,biało-czerwoni” zawalczą o zwycięstwo z Katarem oraz Holandią na zakończenie fazy grupowej.