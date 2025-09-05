Nikola Grbić naprawdę tak powiedział o Bartoszu Kurku. Wszystko tuż przed mistrzostwami świata

Nikola Grbić jasno o pozycji Bartosza Kurka w polskiej kadrze

Nikola Grbić dokonał tego, czego przed nim nie udało się zrobić wielu wybitnym trenerom przed nim – choć Polacy zdobywali złote medale mistrzostw świata i Europy, to wciąż nie potrafili zdobyć medalu igrzysk olimpijskich. W końcu to właśnie serbski szkoleniowiec zdołał stworzyć drużynę, która tego dokonała i choć nie udało się wywalczyć złota, to srebro smakowało równie pięknie. Igrzyska odbyły się już jednak rok temu i teraz wszyscy patrzą w kierunku Filipin, gdzie odbędą się mistrzostwa świata, a Polska znów będzie jednym z faworytów.

MŚ siatkarek. Koniec marzeń! Włoszki zdemolowały Polki i zagrają w półfinale

Od wielu lat liderem i kapitanem reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn jest Bartosz Kurek. Choć jest on coraz starszy, to wciąż stanowi ważne ogniwo w zespole Nikoli Grbicia. Sam selekcjoner przyznał przed mistrzostwami świata, jak ważny jest to dla niego i drużyny zawodnik. – Muszę powiedzieć, że Kurek jest bardzo, bardzo ważny dla tej grupy. Motywuje i jest przykładem - jak musisz pracować, jak musisz chcieć – powiedział Serb w rozmowie z „Polsatem Sport”. Grbić przyznał też, że miał duże obawy co do dyspozycji Bartosza Kurka.

Niesamowity gest Tomasza Fornala. Otrzymał wielką nagrodę. Zrobił z nią coś pięknego

Nie jest tajemnicą, że kapitan polskiej reprezentacji miał ostatnio sporo problemów zdrowotnych. – Kurek miał być z nami od drugiego turnieju (Ligi Narodów - przyp. red.), ale miał problem z plecami. On trenował. Miał przerwę, ale trenował – mówił Grbić. Problemy zdrowotne Kurka odbijały się również na drużynie. – Martwiłem się na przestrzeni tych pierwszych tygodni, kiedy miał te problemy zdrowotne, że nadszedł jego czas... Ale całe szczęście jeszcze do nas wróci. Mam nadzieję, że do Los Angeles wytrwa i na igrzyska jeszcze będzie z nami – mówił choćny Tomasz Fornal, cytowany przez portal Interia Sport.

Tomasz Fornal wbił szpilkę Marcinowi Najmanowi. "Utrze mu nosa"