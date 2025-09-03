MŚ siatkarek. Koniec marzeń! Włoszki zdemolowały Polki i zagrają w półfinale

2025-09-03 17:01

Nie było sensacji w ćwierćfinale mistrzostw świata. Włoszki, zdecydowane faworytki turnieju w Tajlandii, rozbiły Polki 3:0 i awansowały do półfinału mundialu. Kapitalne zawody zagrała przede wszystkim Paola Egonu, która zdobyła aż 20 punktów.

Włoszki przystępowały do tego spotkania z fantastyczną serią 33 wygranych meczów z rzędu. Siatkarki z Italii ostatni raz przegrały w czerwcu zeszłego roku, a od tego czasu zdobyły złoto igrzysk i dwa razy triumfowały w Lidze Narodów. Od początku mistrzostw świata w Tajlandii również grają wybornie i w ćwierćfinale z Polkami kolejny raz udowodniły, że aktualnie są chyba poza zasięgiem jakiejkolwiek ekipy.

MŚ siatkarek: Włoszki rozbiły Polki 3:0 i awansowały do półfinału mistrzostw świata

Praktycznie poza jednym dobrym fragmentem w drugim secie, Polki nie miały żadnych szans w starciu z włoską maszyną. Egonu zaprezentowała siatkówkę z innej planety, w obronie wybornie wypadła Myriam Sylla, swoje dorzuciła Sarah Fahr, a jeśli dodamy do tego beznadziejną wręcz postawę Polek na zagrywce, to wynik mógł być tylko jeden.

Wśród Biało-Czerwonych na pochwałę zasłuży jedynie Magdalena Stysiak, która zdobyła 15 punktów oraz Paulina Damaske. Ta druga niespodziewanie znalazła się w wyjściowym składzie i dorzuciła 9 "oczek".

Polska - Włochy 0:3 (17:25, 21:25, 18:25)

Polska: Paulina Damaske, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Martyna Łukasik, Magdalena Stysiak, Katarzyna Wenerska - Aleksandra Szczygłowska (libero) – Martyna Czyrniańska, Aleksandra Gryka, Marlena Kowalewska, Malwina Smarzek.

Włochy: Anna Danesi, Paola Egonu, Sarah Fahr, Stella Nervini, Alessia Orro, Myriam Sylla - Monica De Gennaro (libero) - Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Gaia Giovannini.

Tak relacjonowaliśmy mecz na żywo:

Polska - Włochy: Ćwierćfinał MŚ siatkarek

Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Włochy w ćwierćfinale MŚ siatkarek! Początek walki o półfinał zaplanowano na godzinę 15:30.

Czas na hymny. Zaraz zaczynamy!

Włoszki mogą pochwalić się kapitalną serią 33 wygranych meczów z rzędu. Polki czekają zatem arcytrudne zadanie...

W hali wybrzmiewa właśnie hymn Polski.

Siatkarki Japonii po wygranej z Holenderkami 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12) zostały pierwszymi półfinalistkami rozgrywanych w Tajlandii mistrzostw świata. Oby Polki za kilkadziesiąt minut dołączyły do Azjatek!

Wyjściowy skład Polek: Wenerska, Stysiak, Jurczyk, Korneluk, Damaske, Łukasik, Szczygłowska (libero).

Na uwagę zasługuje Damaske w wyjściowej szóstce. Oby zagrała tak, jak w meczach, w których pojawiała się na parkiecie w roli zmienniczki.

Skład Włoszek: Orro, Egonu, Danesi, Fahr, Nervini, Sylla, De Gennaro (libero).

Zaczynamy!

1:0

Udany atak Damaske.

1:2

Korneluk w aut, szkoda, bo Włoszki oddały piłkę za darmo.

1:3

Stysiak zablokowana.

2:3

Teraz udany atak Stysiak.

2:4

Damaske serwuje w aut.

2:5

Stysiak drugi raz zablokowana.

3:6

Szalona akcja z obu stron, ale punkt dla Włoszek.

4:7

Bomba Egonu w ataku.

4:8

Trzeci blok Włoszek. To im wychodzi na początku tego meczu.

5:9

Sylla wbiła gwoździa.

6:10

Stysiak trafiona, Włoszki na razie trudne do zatrzymania.

7:11

Wenerska daleko w aut z zagrywki.

7:12

Najdłuższa akcja meczu, niestety punkt dla Włoszek. Lavarini wziął czas.

8:12

Damaske z kolejnym znakomitym zagraniem. Na razie zdecydowanie najlepsza wśród Polek.

9:12

Egonu wpadła w siatkę, punkt dla Polek.

9:13

Egonu jak już złapie piłkę wysoko, to Polki bez szans.

10:13

Blok Polek, pierwszy w tym meczu!

10:15

Znowu Egonu, kosmiczna siatkówka w jej wykonaniu.

11:17

Nieporozumienia i rywalki prowadzą już 6 punktami.

12:17

Smarzek weszła na parkiet i udanie atakuje.

13:19

Sylla nawet kiwką zaskoczyła Polki.

14:20

Stysiak miała piłkę bez bloku i... w aut.

14:21

Korneluk zablokowana.

15:22

Nadal 7 punktów przewagi.

16:23

Egonu gra w innej lidze.

16:24

Sylla i piłki setowe.

17:25

Zdecydowana przewaga i pierwszy set dla Włoszek!

Zaczynamy drugiego seta.

0:1

Damaske zablokowana.

1:2

Egonu nadal jak w transie.

2:3

Egonu po bloku.

2:4

Znakomita zagrywka Włoszek, kontra i dwa punkty przewagi.

4:4

Brawo! Długa akcja i mamy remis.

4:5

Fahr złapała piłkę chyba na trzecim piętrze. Wow.

4:6

Gryka kiwa w aut.

5:7

Egonu kiwa za blok. Na co się nie zdecyduje, przynosi to punkt...

7:8

Stysiak po taśmie, ale w boisko.

7:10

Nervini po skosie.

8:10

Blok Stysiak, kiwka Włoszek nieudana.

9:10

Kolejny blok Stysiak, oby tak dalej!

9:11

Damaske w aut, kolejna nieudana zagrywka Polek.

10:12

Kiepskie przyjęcie, ale od czego jest Egonu...

12:12

Super akcja, Stysiak w parkiet i mamy remis!

13:13

Łukasik obija blok. Wyrównany teraz fragment meczu.

14:13

Damaske i Polki prowadzą!

Czas dla trenera Włoszek.

14:15

Dwa proste błędy i Włoszki znów z przodu.

14:16

Niestety Damaske w aut i czas dla Lavariniego.

14:17

Kiwka Włoszek, rywalki odskakują.

15:18

Jak nie Egonu, to Sylla.

15:19

Egonu teraz chyba z czwartego piętra zaatakowała. Szok!!!

15:20

Odjazd Włoszek, chyba po secie. Drugi czas naszego trenera.

17:20

Wenerska zdobywa punkt zagrywką.

17:21

Egonu sprytniejsza na siatce.

18:21

Stysiak po bloku. Walczyć drogie Panie!

19:21

Egonu wreszcie zablokowana!!!

Czas dla trenera Włoszek.

19:22

Damaske w aut po zagrywce.

20:22

Stysiak po bloku. Brawo!

20:23

Znów zagrywka w aut, kolejny prezent, za dużo!

20:24

Stysiak zablokowana, piłki setowe dla Włoszek.

21:24

Łukasik po palcach.

21:25

Smarzek serwuje w aut, Włoszki prowadzą 2:0!

Zaczynamy trzeciego seta, oby nie ostatniego...

0:1

Egonu zaczyna seta jak dwa pozostałe. Jest znakomita.

1:1

Kiwka Stysiak, świetny pomysł.

1:2

I kiwka Egonu.

2:3

Damaske zablokowała Egonu!

2:4

Beznadziejna kolejna zagrywka Polek, no ile można?!

3:4

Korneluk ze środka.

4:4

Włoszki atakują w aut i jest remis.

4:5

Poprawka Nervini, tym razem skuteczna.

5:5

Nervini w aut, znowu remis.

6:5

Łukasik i Polki prowadzą!

6:6

Stysiak serwuje w siatkę. Ręce opadają...

6:7

Sylla wbiła gwoździa.

6:8

Kontra Włoszek, rywalki znów odskakują.

7:8

Stysiak wybrała opcję siłową i jest punkt.

7:9

Egonu znów jak z innej planety.

7:10

Stysiak w aut, Włoszki mają 3 punkty przewagi.

8:10

Damaske po rękach, ale skutecznie.

8:11

Stysiak w prostej sytuacji nawet nie przebiła piłki na drugą stronę...

8:12

Damaske zablokowana.

Czas dla trenera Polek.

8:13

Sylla i Włoszki już jedną nogą w półfinale.

9:14

Znów Sylla.

9:15

Kiwka Egonu...

10:15

Damaske zatrzymała teraz Egonu!

10:16

Sylla znakomicie przyjęła i potem Egonu zrobiła swoje.

11:17

Fahr skuteczna na środku.

13:17

Mamy blok, gonimy:)

13:18

Nervini zachowała spokój w najważniejszym momencie.

13:19

Super zagrywka Włoszek, piłka wróciła na ich stronę i punkt. Czas dla Polek.

14:20

Antropowa nad blokiem, koniec coraz bliżej.

16:21

Niesamowita obrona Włoszek, ale Polki wreszcie dopięły swego.

16:22

Egonu po bloku.

17:23

Korneluk obiła blok.

17:24

Egonu i piłki meczowe dla Włoszek.

18:24

Skuteczna Konreluk.

18:25

Blok, aut i koniec meczu. Włoszki zdemolowały Polki i zagrają w półfinale!

Dziękujemy za uwagę. Miłego popołudnia!

