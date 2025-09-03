MŚ siatkarek. Koniec marzeń! Włoszki zdemolowały Polki i zagrają w półfinale

Włoszki przystępowały do tego spotkania z fantastyczną serią 33 wygranych meczów z rzędu. Siatkarki z Italii ostatni raz przegrały w czerwcu zeszłego roku, a od tego czasu zdobyły złoto igrzysk i dwa razy triumfowały w Lidze Narodów. Od początku mistrzostw świata w Tajlandii również grają wybornie i w ćwierćfinale z Polkami kolejny raz udowodniły, że aktualnie są chyba poza zasięgiem jakiejkolwiek ekipy.
Praktycznie poza jednym dobrym fragmentem w drugim secie, Polki nie miały żadnych szans w starciu z włoską maszyną. Egonu zaprezentowała siatkówkę z innej planety, w obronie wybornie wypadła Myriam Sylla, swoje dorzuciła Sarah Fahr, a jeśli dodamy do tego beznadziejną wręcz postawę Polek na zagrywce, to wynik mógł być tylko jeden.
Wśród Biało-Czerwonych na pochwałę zasłuży jedynie Magdalena Stysiak, która zdobyła 15 punktów oraz Paulina Damaske. Ta druga niespodziewanie znalazła się w wyjściowym składzie i dorzuciła 9 "oczek".
Polska - Włochy 0:3 (17:25, 21:25, 18:25)
Polska: Paulina Damaske, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Martyna Łukasik, Magdalena Stysiak, Katarzyna Wenerska - Aleksandra Szczygłowska (libero) – Martyna Czyrniańska, Aleksandra Gryka, Marlena Kowalewska, Malwina Smarzek.
Włochy: Anna Danesi, Paola Egonu, Sarah Fahr, Stella Nervini, Alessia Orro, Myriam Sylla - Monica De Gennaro (libero) - Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Gaia Giovannini.
Tak relacjonowaliśmy mecz na żywo:
Polska - Włochy: Ćwierćfinał MŚ siatkarek
Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Włochy w ćwierćfinale MŚ siatkarek! Początek walki o półfinał zaplanowano na godzinę 15:30.
Czas na hymny. Zaraz zaczynamy!
Włoszki mogą pochwalić się kapitalną serią 33 wygranych meczów z rzędu. Polki czekają zatem arcytrudne zadanie...
W hali wybrzmiewa właśnie hymn Polski.
Siatkarki Japonii po wygranej z Holenderkami 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12) zostały pierwszymi półfinalistkami rozgrywanych w Tajlandii mistrzostw świata. Oby Polki za kilkadziesiąt minut dołączyły do Azjatek!
Wyjściowy skład Polek: Wenerska, Stysiak, Jurczyk, Korneluk, Damaske, Łukasik, Szczygłowska (libero).
Na uwagę zasługuje Damaske w wyjściowej szóstce. Oby zagrała tak, jak w meczach, w których pojawiała się na parkiecie w roli zmienniczki.
Skład Włoszek: Orro, Egonu, Danesi, Fahr, Nervini, Sylla, De Gennaro (libero).
Zaczynamy!
1:0
Udany atak Damaske.
1:2
Korneluk w aut, szkoda, bo Włoszki oddały piłkę za darmo.
1:3
Stysiak zablokowana.
2:3
Teraz udany atak Stysiak.
2:4
Damaske serwuje w aut.
2:5
Stysiak drugi raz zablokowana.
3:6
Szalona akcja z obu stron, ale punkt dla Włoszek.
4:7
Bomba Egonu w ataku.
4:8
Trzeci blok Włoszek. To im wychodzi na początku tego meczu.
5:9
Sylla wbiła gwoździa.
6:10
Stysiak trafiona, Włoszki na razie trudne do zatrzymania.
7:11
Wenerska daleko w aut z zagrywki.
7:12
Najdłuższa akcja meczu, niestety punkt dla Włoszek. Lavarini wziął czas.
8:12
Damaske z kolejnym znakomitym zagraniem. Na razie zdecydowanie najlepsza wśród Polek.
9:12
Egonu wpadła w siatkę, punkt dla Polek.
9:13
Egonu jak już złapie piłkę wysoko, to Polki bez szans.
10:13
Blok Polek, pierwszy w tym meczu!
10:15
Znowu Egonu, kosmiczna siatkówka w jej wykonaniu.
11:17
Nieporozumienia i rywalki prowadzą już 6 punktami.
12:17
Smarzek weszła na parkiet i udanie atakuje.
13:19
Sylla nawet kiwką zaskoczyła Polki.
14:20
Stysiak miała piłkę bez bloku i... w aut.
14:21
Korneluk zablokowana.
15:22
Nadal 7 punktów przewagi.
16:23
Egonu gra w innej lidze.
16:24
Sylla i piłki setowe.
17:25
Zdecydowana przewaga i pierwszy set dla Włoszek!
Zaczynamy drugiego seta.
0:1
Damaske zablokowana.
1:2
Egonu nadal jak w transie.
2:3
Egonu po bloku.
2:4
Znakomita zagrywka Włoszek, kontra i dwa punkty przewagi.
4:4
Brawo! Długa akcja i mamy remis.
4:5
Fahr złapała piłkę chyba na trzecim piętrze. Wow.
4:6
Gryka kiwa w aut.
5:7
Egonu kiwa za blok. Na co się nie zdecyduje, przynosi to punkt...
7:8
Stysiak po taśmie, ale w boisko.
7:10
Nervini po skosie.
8:10
Blok Stysiak, kiwka Włoszek nieudana.
9:10
Kolejny blok Stysiak, oby tak dalej!
9:11
Damaske w aut, kolejna nieudana zagrywka Polek.
10:12
Kiepskie przyjęcie, ale od czego jest Egonu...
12:12
Super akcja, Stysiak w parkiet i mamy remis!
13:13
Łukasik obija blok. Wyrównany teraz fragment meczu.
14:13
Damaske i Polki prowadzą!
Czas dla trenera Włoszek.
14:15
Dwa proste błędy i Włoszki znów z przodu.
14:16
Niestety Damaske w aut i czas dla Lavariniego.
14:17
Kiwka Włoszek, rywalki odskakują.
15:18
Jak nie Egonu, to Sylla.
15:19
Egonu teraz chyba z czwartego piętra zaatakowała. Szok!!!
15:20
Odjazd Włoszek, chyba po secie. Drugi czas naszego trenera.
17:20
Wenerska zdobywa punkt zagrywką.
17:21
Egonu sprytniejsza na siatce.
18:21
Stysiak po bloku. Walczyć drogie Panie!
19:21
Egonu wreszcie zablokowana!!!
Czas dla trenera Włoszek.
19:22
Damaske w aut po zagrywce.
20:22
Stysiak po bloku. Brawo!
20:23
Znów zagrywka w aut, kolejny prezent, za dużo!
20:24
Stysiak zablokowana, piłki setowe dla Włoszek.
21:24
Łukasik po palcach.
21:25
Smarzek serwuje w aut, Włoszki prowadzą 2:0!
Zaczynamy trzeciego seta, oby nie ostatniego...
0:1
Egonu zaczyna seta jak dwa pozostałe. Jest znakomita.
1:1
Kiwka Stysiak, świetny pomysł.
1:2
I kiwka Egonu.
2:3
Damaske zablokowała Egonu!
2:4
Beznadziejna kolejna zagrywka Polek, no ile można?!
3:4
Korneluk ze środka.
4:4
Włoszki atakują w aut i jest remis.
4:5
Poprawka Nervini, tym razem skuteczna.
5:5
Nervini w aut, znowu remis.
6:5
Łukasik i Polki prowadzą!
6:6
Stysiak serwuje w siatkę. Ręce opadają...
6:7
Sylla wbiła gwoździa.
6:8
Kontra Włoszek, rywalki znów odskakują.
7:8
Stysiak wybrała opcję siłową i jest punkt.
7:9
Egonu znów jak z innej planety.
7:10
Stysiak w aut, Włoszki mają 3 punkty przewagi.
8:10
Damaske po rękach, ale skutecznie.
8:11
Stysiak w prostej sytuacji nawet nie przebiła piłki na drugą stronę...
8:12
Damaske zablokowana.
Czas dla trenera Polek.
8:13
Sylla i Włoszki już jedną nogą w półfinale.
9:14
Znów Sylla.
9:15
Kiwka Egonu...
10:15
Damaske zatrzymała teraz Egonu!
10:16
Sylla znakomicie przyjęła i potem Egonu zrobiła swoje.
11:17
Fahr skuteczna na środku.
13:17
Mamy blok, gonimy:)
13:18
Nervini zachowała spokój w najważniejszym momencie.
13:19
Super zagrywka Włoszek, piłka wróciła na ich stronę i punkt. Czas dla Polek.
14:20
Antropowa nad blokiem, koniec coraz bliżej.
16:21
Niesamowita obrona Włoszek, ale Polki wreszcie dopięły swego.
16:22
Egonu po bloku.
17:23
Korneluk obiła blok.
17:24
Egonu i piłki meczowe dla Włoszek.
18:24
Skuteczna Konreluk.
18:25
Blok, aut i koniec meczu. Włoszki zdemolowały Polki i zagrają w półfinale!
Dziękujemy za uwagę. Miłego popołudnia!