MŚ siatkarek. Koniec marzeń! Włoszki zdemolowały Polki i zagrają w półfinale

Włoszki przystępowały do tego spotkania z fantastyczną serią 33 wygranych meczów z rzędu. Siatkarki z Italii ostatni raz przegrały w czerwcu zeszłego roku, a od tego czasu zdobyły złoto igrzysk i dwa razy triumfowały w Lidze Narodów. Od początku mistrzostw świata w Tajlandii również grają wybornie i w ćwierćfinale z Polkami kolejny raz udowodniły, że aktualnie są chyba poza zasięgiem jakiejkolwiek ekipy.

MŚ siatkarek: Włoszki rozbiły Polki 3:0 i awansowały do półfinału mistrzostw świata

Paola Egonu całowała kobietę, była w związku z Polakiem. Zobacz jej ZDJĘCIA

Praktycznie poza jednym dobrym fragmentem w drugim secie, Polki nie miały żadnych szans w starciu z włoską maszyną. Egonu zaprezentowała siatkówkę z innej planety, w obronie wybornie wypadła Myriam Sylla, swoje dorzuciła Sarah Fahr, a jeśli dodamy do tego beznadziejną wręcz postawę Polek na zagrywce, to wynik mógł być tylko jeden.

Bohaterka reprezentacji Polski siatkarek zachwyca też poza parkietem. Oto piękna Paulina Damaske

Wśród Biało-Czerwonych na pochwałę zasłuży jedynie Magdalena Stysiak, która zdobyła 15 punktów oraz Paulina Damaske. Ta druga niespodziewanie znalazła się w wyjściowym składzie i dorzuciła 9 "oczek".

Polska - Włochy 0:3 (17:25, 21:25, 18:25)

Polska: Paulina Damaske, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Martyna Łukasik, Magdalena Stysiak, Katarzyna Wenerska - Aleksandra Szczygłowska (libero) – Martyna Czyrniańska, Aleksandra Gryka, Marlena Kowalewska, Malwina Smarzek.

Włochy: Anna Danesi, Paola Egonu, Sarah Fahr, Stella Nervini, Alessia Orro, Myriam Sylla - Monica De Gennaro (libero) - Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Gaia Giovannini.

Tak relacjonowaliśmy mecz na żywo:

Polska - Włochy: Ćwierćfinał MŚ siatkarek Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Włochy w ćwierćfinale MŚ siatkarek! Początek walki o półfinał zaplanowano na godzinę 15:30. Czas na hymny. Zaraz zaczynamy! Włoszki mogą pochwalić się kapitalną serią 33 wygranych meczów z rzędu. Polki czekają zatem arcytrudne zadanie... W hali wybrzmiewa właśnie hymn Polski. Siatkarki Japonii po wygranej z Holenderkami 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12) zostały pierwszymi półfinalistkami rozgrywanych w Tajlandii mistrzostw świata. Oby Polki za kilkadziesiąt minut dołączyły do Azjatek! Wyjściowy skład Polek: Wenerska, Stysiak, Jurczyk, Korneluk, Damaske, Łukasik, Szczygłowska (libero). Na uwagę zasługuje Damaske w wyjściowej szóstce. Oby zagrała tak, jak w meczach, w których pojawiała się na parkiecie w roli zmienniczki. Skład Włoszek: Orro, Egonu, Danesi, Fahr, Nervini, Sylla, De Gennaro (libero). Zaczynamy! 1:0 Udany atak Damaske. 1:2 Korneluk w aut, szkoda, bo Włoszki oddały piłkę za darmo. 1:3 Stysiak zablokowana. 2:3 Teraz udany atak Stysiak. 2:4 Damaske serwuje w aut. 2:5 Stysiak drugi raz zablokowana. 3:6 Szalona akcja z obu stron, ale punkt dla Włoszek. 4:7 Bomba Egonu w ataku. 4:8 Trzeci blok Włoszek. To im wychodzi na początku tego meczu. 5:9 Sylla wbiła gwoździa. 6:10 Stysiak trafiona, Włoszki na razie trudne do zatrzymania. 7:11 Wenerska daleko w aut z zagrywki. 7:12 Najdłuższa akcja meczu, niestety punkt dla Włoszek. Lavarini wziął czas. 8:12 Damaske z kolejnym znakomitym zagraniem. Na razie zdecydowanie najlepsza wśród Polek. 9:12 Egonu wpadła w siatkę, punkt dla Polek. 9:13 Egonu jak już złapie piłkę wysoko, to Polki bez szans. 10:13 Blok Polek, pierwszy w tym meczu! 10:15 Znowu Egonu, kosmiczna siatkówka w jej wykonaniu. 11:17 Nieporozumienia i rywalki prowadzą już 6 punktami. 12:17 Smarzek weszła na parkiet i udanie atakuje. 13:19 Sylla nawet kiwką zaskoczyła Polki. 14:20 Stysiak miała piłkę bez bloku i... w aut. 14:21 Korneluk zablokowana. 15:22 Nadal 7 punktów przewagi. 16:23 Egonu gra w innej lidze. 16:24 Sylla i piłki setowe. 17:25 Zdecydowana przewaga i pierwszy set dla Włoszek! Zaczynamy drugiego seta. 0:1 Damaske zablokowana. 1:2 Egonu nadal jak w transie. 2:3 Egonu po bloku. 2:4 Znakomita zagrywka Włoszek, kontra i dwa punkty przewagi. 4:4 Brawo! Długa akcja i mamy remis. 4:5 Fahr złapała piłkę chyba na trzecim piętrze. Wow. 4:6 Gryka kiwa w aut. 5:7 Egonu kiwa za blok. Na co się nie zdecyduje, przynosi to punkt... 7:8 Stysiak po taśmie, ale w boisko. 7:10 Nervini po skosie. 8:10 Blok Stysiak, kiwka Włoszek nieudana. 9:10 Kolejny blok Stysiak, oby tak dalej! 9:11 Damaske w aut, kolejna nieudana zagrywka Polek. 10:12 Kiepskie przyjęcie, ale od czego jest Egonu... 12:12 Super akcja, Stysiak w parkiet i mamy remis! 13:13 Łukasik obija blok. Wyrównany teraz fragment meczu. 14:13 Damaske i Polki prowadzą! Czas dla trenera Włoszek. 14:15 Dwa proste błędy i Włoszki znów z przodu. 14:16 Niestety Damaske w aut i czas dla Lavariniego. 14:17 Kiwka Włoszek, rywalki odskakują. 15:18 Jak nie Egonu, to Sylla. 15:19 Egonu teraz chyba z czwartego piętra zaatakowała. Szok!!! 15:20 Odjazd Włoszek, chyba po secie. Drugi czas naszego trenera. 17:20 Wenerska zdobywa punkt zagrywką. 17:21 Egonu sprytniejsza na siatce. 18:21 Stysiak po bloku. Walczyć drogie Panie! 19:21 Egonu wreszcie zablokowana!!! Czas dla trenera Włoszek. 19:22 Damaske w aut po zagrywce. 20:22 Stysiak po bloku. Brawo! 20:23 Znów zagrywka w aut, kolejny prezent, za dużo! 20:24 Stysiak zablokowana, piłki setowe dla Włoszek. 21:24 Łukasik po palcach. 21:25 Smarzek serwuje w aut, Włoszki prowadzą 2:0! Zaczynamy trzeciego seta, oby nie ostatniego... 0:1 Egonu zaczyna seta jak dwa pozostałe. Jest znakomita. 1:1 Kiwka Stysiak, świetny pomysł. 1:2 I kiwka Egonu. 2:3 Damaske zablokowała Egonu! 2:4 Beznadziejna kolejna zagrywka Polek, no ile można?! 3:4 Korneluk ze środka. 4:4 Włoszki atakują w aut i jest remis. 4:5 Poprawka Nervini, tym razem skuteczna. 5:5 Nervini w aut, znowu remis. 6:5 Łukasik i Polki prowadzą! 6:6 Stysiak serwuje w siatkę. Ręce opadają... 6:7 Sylla wbiła gwoździa. 6:8 Kontra Włoszek, rywalki znów odskakują. 7:8 Stysiak wybrała opcję siłową i jest punkt. 7:9 Egonu znów jak z innej planety. 7:10 Stysiak w aut, Włoszki mają 3 punkty przewagi. 8:10 Damaske po rękach, ale skutecznie. 8:11 Stysiak w prostej sytuacji nawet nie przebiła piłki na drugą stronę... 8:12 Damaske zablokowana. Czas dla trenera Polek. 8:13 Sylla i Włoszki już jedną nogą w półfinale. 9:14 Znów Sylla. 9:15 Kiwka Egonu... 10:15 Damaske zatrzymała teraz Egonu! 10:16 Sylla znakomicie przyjęła i potem Egonu zrobiła swoje. 11:17 Fahr skuteczna na środku. 13:17 Mamy blok, gonimy:) 13:18 Nervini zachowała spokój w najważniejszym momencie. 13:19 Super zagrywka Włoszek, piłka wróciła na ich stronę i punkt. Czas dla Polek. 14:20 Antropowa nad blokiem, koniec coraz bliżej. 16:21 Niesamowita obrona Włoszek, ale Polki wreszcie dopięły swego. 16:22 Egonu po bloku. 17:23 Korneluk obiła blok. 17:24 Egonu i piłki meczowe dla Włoszek. 18:24 Skuteczna Konreluk. 18:25 Blok, aut i koniec meczu. Włoszki zdemolowały Polki i zagrają w półfinale! Dziękujemy za uwagę. Miłego popołudnia!

Odśwież relację

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Następne pytanie