Niesamowity gest Tomasza Fornala. Otrzymał wielką nagrodę. Zrobił z nią coś pięknego

Memoriał Wagnera: Trzecie miejsce Polaków

Reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce w XXI Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, który rozegrano w krakowskiej Tauron Arenie. W ostatnim spotkaniu biało-czerwoni przegrali 1:3 (20:25, 25:21, 19:25, 24:26) z niepokonaną Argentyną, która zwyciężyła w całym turnieju. Drugie miejsce zajęła Brazylia.

Podopieczni Nikoli Grbica rozpoczęli imprezę od wygranej 3:0 z Serbią, by dzień później przegrać z Brazylią 0:3. Argentyńczycy zdominowali rywalizację, pokonując w dwóch pierwszych meczach zarówno „Canarinhos”, jak i Serbów po 3:0. W starciu z Polakami również prezentowali skuteczną grę – w pierwszym secie popełniali mniej błędów i wykorzystali przewagę w ataku, wygrywając 25:20.

Polacy nie zdołali wygrać Memoriału Huberta Wagnera. Argentyna fetowała po triumfie w całym turnieju

Druga partia padła łupem gospodarzy, którzy dzięki dobrej serii Wilfredo Leona i skutecznej kontrze Tomasza Fornala zwyciężyli 25:21. Trzeci set ponownie przebiegł pod dyktando Argentyńczyków, a punkt kończący przyniósł blok na Norbercie Huberze (25:19). W czwartej odsłonie zmiennicy – m.in. Kamil Semeniuk i Kewin Sasak – ożywili grę Polaków, lecz rywale rozstrzygnęli końcówkę po asie serwisowym Luciano Vicentina i bloku Agustina Losera (26:24).

Piękny gest Tomasza Fornala. Przekazał pieniądze na dom dziecka

Po meczu kibice odśpiewali „Sto lat” Tomaszowi Fornalowi, który obchodził urodziny. Przyjmujący przekazał prezent od sponsora – voucher – krakowskim domom dziecka. To kwota ponad 20 tysięcy złotych.

- Wydaje mi się, że mam wszystko od 4F, czego potrzebuję i nie potrzebuję za to płacić. Ten czek w moim życiu wiele by nie zmienił, ale może wiele osób uszczęśliwić – powiedział dziennikarzom.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Argentyńczyka Pablo Koukartseva. Bartosz Kurek został uznany najlepszym atakującym, a wśród wyróżnionych znaleźli się także Joaquin Gallego, Matias Sanchez, Arthur Bento i Maique Reis.

Tomasz Fornal: - Zostawiliśmy na parkiecie wszystko, co mieliśmy. Zdrowie, pot, łzy, ale mamy srebro !