Niesamowity gest Tomasza Fornala. Otrzymał wielką nagrodę. Zrobił z nią coś pięknego

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-09-01 9:33

Tomasz Fornal zdecydował się na wyjątkowy gest po XXI Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Obchodzący urodziny Fornal zdecydował się na przekazanie nagrody, którą otrzymał po turnieju na szczytny cel. Fornal pokazał wielkie serce i nie zostaje nic innego, jak tylko przyklasnąć jego zachowaniu. Wielkie, wielkie brawa!

Tomasz Fornal

i

Autor: ESKA.pl Tomasz Fornal to jeden z najlepszych polskich siatkarzy. Urodził się 31 sierpnia 1997 roku w Krakowie, gdzie stawiał pierwsze sportowe kroki w klubie UKS 22 Kraków. Tomasz Fornal bronił również barw Hutnika.

Memoriał Wagnera: Trzecie miejsce Polaków

Reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce w XXI Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, który rozegrano w krakowskiej Tauron Arenie. W ostatnim spotkaniu biało-czerwoni przegrali 1:3 (20:25, 25:21, 19:25, 24:26) z niepokonaną Argentyną, która zwyciężyła w całym turnieju. Drugie miejsce zajęła Brazylia.

Podopieczni Nikoli Grbica rozpoczęli imprezę od wygranej 3:0 z Serbią, by dzień później przegrać z Brazylią 0:3. Argentyńczycy zdominowali rywalizację, pokonując w dwóch pierwszych meczach zarówno „Canarinhos”, jak i Serbów po 3:0. W starciu z Polakami również prezentowali skuteczną grę – w pierwszym secie popełniali mniej błędów i wykorzystali przewagę w ataku, wygrywając 25:20.

Polacy nie zdołali wygrać Memoriału Huberta Wagnera. Argentyna fetowała po triumfie w całym turnieju

Druga partia padła łupem gospodarzy, którzy dzięki dobrej serii Wilfredo Leona i skutecznej kontrze Tomasza Fornala zwyciężyli 25:21. Trzeci set ponownie przebiegł pod dyktando Argentyńczyków, a punkt kończący przyniósł blok na Norbercie Huberze (25:19). W czwartej odsłonie zmiennicy – m.in. Kamil Semeniuk i Kewin Sasak – ożywili grę Polaków, lecz rywale rozstrzygnęli końcówkę po asie serwisowym Luciano Vicentina i bloku Agustina Losera (26:24).

Memoriał Huberta Wagnera, mecz Polska - Argentyna
11 zdjęć

Piękny gest Tomasza Fornala. Przekazał pieniądze na dom dziecka

Po meczu kibice odśpiewali „Sto lat” Tomaszowi Fornalowi, który obchodził urodziny. Przyjmujący przekazał prezent od sponsora – voucher – krakowskim domom dziecka. To kwota ponad 20 tysięcy złotych.

- Wydaje mi się, że mam wszystko od 4F, czego potrzebuję i nie potrzebuję za to płacić. Ten czek w moim życiu wiele by nie zmienił, ale może wiele osób uszczęśliwić – powiedział dziennikarzom.

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Argentyńczyka Pablo Koukartseva. Bartosz Kurek został uznany najlepszym atakującym, a wśród wyróżnionych znaleźli się także Joaquin Gallego, Matias Sanchez, Arthur Bento i Maique Reis.

Tomasz Fornal: - Zostawiliśmy na parkiecie wszystko, co mieliśmy. Zdrowie, pot, łzy, ale mamy srebro !
