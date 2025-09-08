Z tym muszą się mierzyć reprezentanci Polski na Filipinach! Niepojęte w jakich warunkach mieszkają siatkarze Nikoli Grbicia

Reprezentacja Polski jest na Filipinach! Warunki nie rozpieszczają

Pozostało zaledwie kilka dni do pierwszego meczu na mistrzostwach świata na Filipinach. Dla "biało-czerwonych" spotkania w fazie grupowej powinny być "spacerkiem" przynajmniej w teorii. Wicemistrzowie olimpijscy w grupie B z: Rumunią, Katarem oraz Holandią.

Bartosz Kurek: "Jedziemy się bić"

Kilka dni przed wylotem na temat zbliżającego się turnieju wypowiedział się kapitan reprezentacji Polski - Bartosz Kurek.

- Cieszę się, że tu jestem. Ekscytuje się kolejnym ważnym turniejem przede mną. Jedziemy się bić z najlepszymi na świecie o trofeum, które tuż za igrzyskami olimpijskimi jest drugim najważniejszym w hierarchii - rzucił atakujący.

Norbert Huber wprost o warunkach na Filipinach! "Jest bardzo wilgotno i zimno"

Polacy trenują już na Filipinach i w głowie mają jasny cel, który chcą osiągnąć za wszelką cenę, czyli złoto mistrzostw świata. Norbert Huber w kilku zdaniach skomentował, z czym muszą się mierzyć na miejscu, a także odniósł się do pracy, jaką wykonują na Filipinach.

- Myślę, że przez ostatnie dwie godziny zdążyliśmy się odświeżyć sportowo. Nie trenowaliśmy jakoś dobrze, ale najważniejsze, że w zdrowiu przepracowaliśmy całą jednostkę treningową - rozpoczął środkowy reprezentacji Polski, po czym wspomniał o warunkach panujących na Filipinach.

- Czuję się bardzo dobrze. Dobrze spałem, dobrze zjadłem. Mamy tutaj bardzo dobre jedzenie, więc jest to czego potrzebujemy najbardziej. Ogólnie to pada deszcz, aura nie jest super. Poza tym jest bardzo wilgotno, wszędzie jest zimno w pomieszczeniach i są miejsca, gdzie bardzo śmierdzi. Na razie średnie mamy odczucia co do Filipin, ale nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby spędzać czas i rozmawiać o pogodzie tylko na mistrzostwa świata z jednym celem. Nie zwracamy uwagi na rzeczy, które nas mogą rozproszyć - rzucił Huber.

Pierwszy mecz "biało-czerwoni" na mistrzostwach świata rozegrają 13 września, a ich rywalem będzie Rumunia.