Marcin Możdżonek głośno skomentował sytuację w kadrze Nikoli Grbicia! Były reprezentant Polski wyłożył karty na stół

Reprezentacja Polski przygotowuje się do mistrzostw świata! Marcin Możdżonek komentuje

Siatkarze reprezentacji Polski już za kilka dni rozpocznie walkę na mistrzostwach świata na Filipinach. Wicemistrzowie olimpijscy niedawno pokazali, że są jednymi z głównych faworytów do zdobycia złotego medalu zbliżającego się czempionatu. Wszystko za sprawą zajęcia pierwszego miejsca w Lidze Narodów.

"Biało-czerwoni" nie spisali się najlepiej w Memoriale Huberta Wagnera, ale trener uspokoił wszystkich fanów polskich siatkarzy.

- Nie stało się nic, czego nie oczekiwaliśmy. Oczywiście nie spodziewałem się przegrania dwóch meczów, 0:3 i 1:3, ale to była okazja, żeby dać każdemu szansę zagrać. Z mojego punktu widzenia nie byłoby to dobre, żeby grać tym samym zespołem trzy dni z rzędu po bardzo trudnym zgrupowaniu w Zakopanem. Wynik nie był głównym celem tego turnieju, ale to nie oznacza, że nie chciałem go wygrać. Nie ma znaczenia, kto gra, jak długo, jaka jest jego rola, chcę, by mentalność zwycięzcy była u każdego - rzucił Grbić.

Marcin Możdżonek rozpływa się nad kadrą Nikoli Grbicia! Wymowne słowa mistrza świata z 2014 roku

Marcin Możdżonek w temacie kadry Grbicia nie szczędził komplementów w rozmowie z "Faktem".

- To, jak naszą drużynę prowadzi Grbić, jestem po prostu zauroczony tym sposobem. To jest człowiek, który ma plan i go realizuje. Nie patrzy na nic, na nikogo. To się sprawdza, to działa - rozpoczął słynny środkowy.

Były reprezentant Polski wprost powiedział o szansach na finał mistrzostw świata.

- Nie chciałbym zapeszać, ale jestem dobrej myśl. Bardzo na to liczę na finał. Ta drużyna jest wicemistrzem świata, więc może wrócimy na pierwsze miejsce podium. Były pewne obawy w Lidze Narodów, bo wypadło kilka nazwisk, kontuzja Bartka Kurka… Ale Grbić potrafił poukładać ten zespół. Czapki z głów - docenił Możdżonek pracę Grbicia.

Pierwszy mecz reprezentacja Polski rozegra 13 września z Rumunią.

Sonda Czy siatkarska reprezentacja Polski wywalczy złoty medal na mistrzostwach świata? TAK! Nie...