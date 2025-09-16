Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata na Filipinach.

Polska pokonała Katar 3:0, a teraz zmierzy się z Holandią o pierwsze miejsce w grupie.

Kamil Semeniuk ostrzega przed niespodziankami turnieju, wskazując na sensacyjne odpadnięcie jednego z faworytów.

Czy Biało-Czerwoni utrzymają zwycięską passę i unikną niespodzianek? Dowiedz się więcej, czytając cały artykuł!

Polscy siatkarze kontynuują swoją misję odzyskania tytułu mistrzów świata, który stracili trzy lata temu na rzecz Włochów. Po wygranych w 2014 i 2018 roku apetyty kibiców są ogromne. Drugi mecz grupowy przeciwko Katarowi był kolejnym krokiem w stronę realizacji tego celu. Podopieczni Nikoli Grbicia zdominowali rywali, wygrywając pewnie w trzech setach i nie pozostawiając złudzeń co do tego, kto był lepszy na parkiecie.

- Ja się cieszę z takiego obrotu sprawy, że miałem okazję dzisiaj pograć. Całkiem fajnie to wyszło. Z reprezentacją Kataru chyba nikt nie spodziewał się innego wyniku jak 3:0 dla nas - skomentował po meczu Kamil Semeniuk.

Przyjmujący polskiej kadry przyznał jednak, że początek spotkania wymagał koncentracji.

- Chociaż ten pierwszy set faktycznie znowu był troszeczkę gdzieś tam do pewnego momentu nerwowy. Graliśmy punkt za punkt, ale finalnie bez takiej dramaturgii jak ostatnio z reprezentacją Rumunii udało się zamknąć tą pierwszą partię. A później już w drugim i trzecim secie gdzieś tam wrzuciliśmy wyższy bieg i było widać tę, myślę, różnicę klas między naszą reprezentacją a reprezentacją Kataru - dodał siatkarz.

Teraz czas na najtrudniejszy test. Polska - Holandia

Dzięki dwóm zwycięstwom Polacy są już pewni gry w kolejnej rundzie. Teraz stawką jest pierwsze miejsce w grupie, które teoretycznie może dać łatwiejszego przeciwnika w fazie pucharowej. Decydujące starcie z Holandią zaplanowano na środę, na godzinę 12:00. "Pomarańczowi" również mają na koncie komplet zwycięstw, co zapowiada niezwykle emocjonujące widowisko.

- Cieszymy się z 3:0 bez jakiegoś tam dużej straty sił. Czekamy na kolejnego rywala, reprezentację Holandii. Będziemy się starać, aby wygrać to spotkanie, zamknąć tę fazę grupową z kompletem zwycięstw, bez straty seta najlepiej. I gdzieś tam już później patrzeć w przyszłość, w dalszą fazę turnieju - zapowiedział Semeniuk.

Semeniuk o sensacji na turnieju. "Trzeba podchodzić z szacunkiem"

Podczas gdy Biało-Czerwoni realizują swój plan, turniej przyniósł już ogromną niespodziankę. Z rywalizacją pożegnała się reprezentacja Japonii, co jest uznawane za największą sensację dotychczasowych rozgrywek. Kamil Semeniuk podkreśla, że taki wynik to przestroga dla wszystkich faworytów.

- To pokazuje, że naprawdę trzeba do każdego rywala podchodzić z takim samym szacunkiem i respektem. Przygotowywać się do niego jak do chociażby spotkania z reprezentacją Włoch czy jakiejś innej klasowej reprezentacji, bo ten turniej już pokazuje naprawdę wiele niespodzianek - zauważył przyjmujący.

Polacy pozostają jednak skupieni na własnym celu, którym jest powrót na siatkarski szczyt.

- Największą taką niespodzianką, a wręcz sensacją jest właśnie, że reprezentacja Japonii żegna się z turniejem. Więc na pewno przykro dla nich, ale my tam raczej się skupiamy na sobie, na tym, że my jesteśmy dalej w turnieju i myślę, że naszym celem jest zakończenie tego turnieju zwycięstwem w ostatnim spotkaniu - zakończył Kamil Semeniuk.

