Polska – Rumunia: Niewiarygodne, co zrobił Nikola Grbić. Niesamowita statystyka z wygranego meczu MŚ

Polska – Rumunia: Efektowne zwycięstwo Biało-czerwonych

W sobotę, 13 września reprezentacja Polski rozpoczęła rywalizację w siatkarskich mistrzostwach świata. Tytułu sprzed trzech lat bronią Włosi, którzy pokonali wtedy w wielkim finale reprezentację naszego kraju. Tegoroczne mistrzostwa świata rozgrywane są na Filipinach, a jednymi z faworytów do złotego medalu będą właśnie zawodnicy Nikoli Grbicia. W pierwszym meczu nasze „Orły” mierzyły się z Rumunią.

To miał być spacerek, ale początek nie należał do najłatwiejszych. Biało-czerwoni bardzo męczyli się z rywalami w pierwszym secie. Co więcej, początkowo Rumuni wygrali 33:31, ale po challenge'u wynik został zweryfikowany na 32:32. Polacy wygrali kolejne akcje i triumfowali 34:32.

Pewne zwycięstwo reprezentacji Polski na mistrzostwach świata! Było blisko wpadki

Kolejne dwa sety nie miały już wielkiej historii. Polacy wygrali je do 15 oraz do 19. Podopieczni Nikoli Grbicia mogli cieszyć się z dobrego początku mundialu. Kolejne spotkanie zagrają w poniedziałek z Katarem, a potem w środę zmierzą się z Holandią na zakończenie fazy grupowej.

Niesamowite, co zrobił Nikola Grbić w meczu Polska – Rumunia

Nikola Grbić w trakcie spotkania musiał podjąć kilka trudnych decyzji. Co ciekawe, w meczu na boisko rywalizowała cała meczowa czternastka. To bardzo nietypowa sytuacja w historii siatkówki.

Selekcjoner reprezentacji Polski udowodnił, że potrafi świetnie zarządzać składem i już na początku turnieju dał szansę występu każdemu z reprezentantów naszego kraju.

Poland played 14/14 of their roster in this match: Komenda ✅Firlej ✅Kurek ✅Sasak ✅Kochanowski ✅Huber ✅Jakubiszak ✅Nowak ✅Leon ✅Szalpuk ✅Semeniuk ✅Fornal ✅Popiwczak ✅Granieczny ✅salute to grbic 🫡🫡🫡#ganglysego pic.twitter.com/Kmwye6y9gS— R🅰️N (@RFR0SES) September 13, 2025

Kiedy kolejny mecz polskich siatkarzy na mistrzostwach świata?

Reprezentacja Polski w siatkówce ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania w pierwszej fazie. Biało-czerwoni zmierzą się w kolejnym meczu z kadrą Kataru. Spotkanie Polska – Katar zostanie rozegrane w poniedziałek, 15 września. Początek zaplanowano na godzinę 15:30.